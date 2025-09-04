Una asesora inmobiliaria habla sin pelos en la lengua: “Gracias a esto todavía el mercado del alquiler existe”

El mercado del alquiler sigue poniéndoselo difícil a los inquilinos, tanto presentes como futuros. Y es que los precios continúan con su particular cuesta arriba, encadenando varios meses seguidos con incrementos por encima de dos dígitos.

Además, y debido a normas como la Ley de Vivienda, muchos propietarios de vivienda en alquiler o bien la están poniendo en venta, o la sacan directamente del mercado. Sin olvidar el problema de la okupación, o de la inquiokupación.

Fruto de este escenario, hay otro punto que conviene reseñar: Sólo un tercio de los que compran segunda vivienda se plantean sacarla al mercado del alquiler.

El futuro del alquiler

La compra de segunda residencia ha tenido varios usos. Teniendo en cuenta el último informe de Fotocasa Research, el más común es usarla como segunda residencia, valga la redundancia. Es decir, una casa en la playa o en el pueblo de la que disfrutar.

Según el citado estudio, es la opción favorita para quienes adquieren este tipo de inmuebles (pasa del 68% al 71% durante el último año). Sin embargo, desciende el porcentaje de quienes dan este paso para después alquilar (del 32% al 29%).

“La segunda residencia siempre ha tenido un gran arraigo en España”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

“Además de que forma parte de nuestro modelo residencial y cultural, una parte relevante de los ciudadanos la valoran como un activo de inversión”, continúa.

Un dato: más de un tercio de los compradores considera que disponer de una segunda residencia es una forma de crear patrimonio o de garantizar su estabilidad financiera a largo plazo.

“Gracias a esta percepción el mercado del alquiler privado existe, dando respuesta a una demanda social muy relevante”, remarca María Matos.

Rentabilidad

La principal razón que lleva a poner en alquiler la segunda residencia es la rentabilidad que aporta. Así lo consideran el 68% de los consultados, un porcentaje mucho más relevante que el 57% del estudio precedente.

Otro punto a tener en cuenta es que el 24% de los ciudadanos (35% en 2024) asegura que lo hace para suavizar el gasto que acarrea la hipoteca de este inmueble.

Y hay un 16% que quiere esperar a venderla a que el mercado mejore y crezca por tanto el valor del inmueble. A subrayar que este motivo ha subido bastante, ya que en 2024 fue del 12%.

Por último, resaltar que del 68% que no quiere poner en alquiler la segunda vivienda, tres cuartas partes lo hace porque quiere disfrutar de ella. El 28% no lo hace porque tiene miedo a que los futuros inquilinos le estropeen la vivienda, y el 19% porque no quiere tener problemas de impagos (inquiokupas).