El empresario José Elías (49 años) no se muerde la lengua: “Vender por Amazon no te hará multimillonario”

Montaje de José Elías (49 años) con la entrada a uno de los almacenes de Amazon.

Ser su propio jefe. Es a lo que aspiran muchas personas, tanto jóvenes como personas sénior. Unos, porque quieren abrirse paso en el mercado laboral. Otros, porque es la única opción que tienen por delante una vez se quedan sin trabajo.

Para unos y otros, la voz de la experiencia siempre puede servirles como trampolín para dar el salto y conseguir sus metas. Una de esas voces es la de José Elías, presidente y principal accionista de Audax Renovables (empresa dedicada a desarrollar energías limpias).

El también dueño de la cadena de congelados La Sirena ha dado su particular visión al respecto, y no se ha mordido la lengua respecto a aquellos que ven en Amazon una forma de hacer triunfar su negocio: “Olvídate”.

Vender por Amazon según Elías

El empresario hecho a sí mismo lo ha dejado muy claro en la red social X (antes Twitter): “Vender por Amazon no te hará multimillonario”. Aun así, no desecha que se utilice el negocio generado por Jeff Bezos para arrancar.

“Está bien que los jóvenes prueben con modelos de negocios así”, continúa. Y es que toda experiencia suma. Pero hay que tener la mente muy clara de lo que se quiere conseguir y hasta dónde se puede llegar.

“Veo a muchos chavales montando negocios online, FBA y cosas así, con el único objetivo de forrarse. Y creo que ese es un enfoque equivocado”, matiza el multimillonario.

Porque, desde su punto de vista, “son modelos perfectos para experimentar y ganar algo de dinerete".

Pero también para otras cosas como, por ejemplo, “para entender cómo funciona la mente de la gente que impulsa a comprar”. Asimismo, “para aprender lo que va bien y lo que va mal”.

Con todo, lanza la siguiente advertencia: “Seamos realistas. Difícilmente te van a hacer multimillonario por mucho que te lo quieran vender así”.

Por tanto, trabajar de esta manera tiene su lado bueno y su lado malo. Es decir, sus luces y sombras. “Yo mismo animo a mis hijos a que experimenten con estas cosas”, apunta. ¿Por qué lo hace?

“Porque quiero que se equivoquen y que vean lo bueno y lo malo de los negocios a pequeña escala. Ese aprendizaje es el que les permitirá bregar en el futuro cuando quieran montar un modelo de negocio más grande y escalable”.

En conclusión, el millonario tiene claro que “puede que este tipo de modelos de negocios no te hagan rico. Pero si eres joven, y estás empezando, te puede convertir en alguien que entiende de negocios. Y eso, a la larga, vale mucho más”.