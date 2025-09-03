El Banco de España lo confirma: así puedes recuperar tu dinero si se quema en un incendio

Montaje del Banco de España con billetes quemados en una imagen generada con IA.

Los incendios ocurridos durante este verano han dejado imágenes de devastación, devorando incluso pueblos enteros. En concreto, han sido casi 60 localidades las afectadas como Larouco (Orense) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora), por ejemplo.

Junto a las pérdidas humanas, materiales y medioambientales, ha habido otra que afecta al bolsillo de las personas. Y es que han perdido el dinero que tenían guardado en sus casas. La pregunta que surge es si pueden recuperarlo.

El Banco de España (BdE), en la red social LinkedIn, lo ha dejado claro: “Nuestros expertos trabajan para que las personas afectadas por un incendio no pierdan el valor de su dinero en efectivo”.

Así se canjean los billetes dañados

Para ser más concretos en este punto, el BdE ha abierto las puertas de su Centro Nacional de Análisis a RTVE. En el mismo, se examinan los billetes y monedas dañados por el fuego, y que afecta tanto a ciudadanos como a negocios.

Cada año pasan por este laboratorio 250.000 euros en monedas y cinco millones en billetes. “Que su valor perdure depende de un auténtico CSI del dinero”, dice el locutor. ¿Y cuáles son los casos más difíciles? Los billetes calcinados.

“Nosotros vamos a canjear, en el caso de los billetes, cuando nos presenten más del 50% de la superficie del billete”, afirma Carmen Álamo, jefa de la División de Análisis de Efectivo del BdE a RTVE.

Y añade: “Si nos presentan menos, y tenemos el justificante de bomberos o policía, diciendo que en esta vivienda ha habido un incendio, está justificado perfectamente”.

¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Uno importante es que los ciudadanos les hagan llegar los billetes sin manipular. Así lo explica a la televisión pública Pilar Dotor, una de las trabajadoras de dicho laboratorio.

“Y a ser posible en cajas, para que estén más protegidos los billetes”, añade Dotor. “De esta manera, no se van a desmigar”.

A continuación, se ve en el reportaje cómo se trabaja en este particular CSI. Así, se puede ver cómo, con unas pinzas y con bisturí, se van separando los billetes dañados por el fuego.

No se trata en determinadas ocasiones de cantidades pequeñas, ya que todavía hay gente que guarda sus ahorros debajo del colchón, como popularmente se dice. Es decir, que guarda bastante dinero en casa.

“Al estar durante bastantes horas a alta temperatura, los billetes al estar fabricados en fibra de algodón, han empezado a encoger. Aun así, podemos comprobar las medidas de seguridad y podemos ver el relieve”, indica Pilar Dotor.

¿Cómo actuar si una persona se ve afectada? Pues hay que acudir a cualquiera de las sedes del Banco de España con los billetes dañados y en la forma anteriormente aconsejada.