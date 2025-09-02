Manuel Zabala rotundo sobre la vuelta al cole: “Es posible ahorrar más de la mitad del presupuesto escolar”

Montaje de Manuel Zabala con niños entrando al colegio en una imagen creada con IA.

El arranque del curso escolar está a la vuelta de la esquina. Y las familias ya empiezan a hacer números de lo que les van a costar los libros, uniformes, la ropa deportiva y otros accesorios. En definitiva, un pastizal.

Así, y según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el coste medio por alumno durante el pasado curso fue de 2.588 euros incluyendo, matrícula, comedor, actividades extraescolares, transporte y material escolar. Cantidad que se incrementaría en el curso 2025-2026.

“La vuelta al cole siempre ha sido un momento de tensión para la economía de muchas familias, pero es posible ahorrar más de la mitad del presupuesto escolar si se aplican estrategias de compra inteligentes”, afirma Manuel Zabala, cofundador de Chollometro.

Dónde se puede ahorrar

Chollometro es una plataforma de ofertas y descuentos. Según sus cálculos, se puede ahorrar hasta un 52% en los artículos relacionados con el curso escolar.

Así, en material escolar el ahorro medio puede ser del 56%; en mochilas, del 52%, y en ropa y calzado, del 45%. Pero más allá de los descuentos y de las ofertas, desde Chollometro destacan la importancia de aplicar estrategias de compra planificadas.

Por ejemplo, antes de iniciar las compras “es fundamental elaborar una lista de necesidades alineada con los requisitos del centro escolar y establecer un presupuesto límite”.

Además, hay que identificar lo que denominan como oportunidades de compra con alto retorno. “Más allá de cubrir la lista básica, es recomendable detectar productos cuya compra en promoción suponga un beneficio prolongado durante el curso, como mochilas ergonómicas, calzado con mayor durabilidad o material escolar de calidad superior”, explican.

De esta manera, no sólo se reduce el gasto inicial, sino que también se evitan costes adicionales derivados de reemplazos prematuros.

También es interesante detectar productos con ‘descuentos cruzados’. “Algunas categorías, como material de escritura o mochilas, se incluyen en campañas de ‘compra mínima’ o ‘segunda unidad rebajada’. Incorporar estos artículos estratégicamente dentro de la cesta permite obtener descuentos adicionales en otros productos de mayor valor”, apuntan.

Por último, es interesante buscar packs y descuentos agrupados. “Los lotes de cuadernos, bolígrafos, rotuladores o marcadores suelen ofrecer un precio por unidad sensiblemente inferior al de la compra individual”, recuerdan.

Y añaden: “Además, centralizar parte de la compra en un mismo comercio puede activar descuentos adicionales o envíos gratuitos, optimizando el coste total”.

En definitiva, y como resalta Manuel Zabala, “el ahorro no es cuestión de suerte, sino de información y de hábito. En definitiva, no se trata de comprar menos, sino de comprar mejor, con la tranquilidad de que el dinero que invertimos en la educación de nuestros hijos está optimizado al máximo”.