Un jubilado español que vive en Tailandia con su pensión, sin filtros: "Aquí con 1.000€ vivo bien, en España imposible vivir"

Es una realidad que hoy en día en España se ha vuelto más caro vivir. Una crisis de vivienda, inflación en los alimentos y unos precios cada vez más acorde a la economía de los turistas que vienen a nuestro país.

Por esa razón, la Seguridad Social data la pensión media en 1.309 euros mensuales. Una cifra que se traduce en que haya muchos que puedan vivir de forma tranquila y a otros les cueste encontrar una paz con su pensión y por ello opten por buscar en el extranjero una mejor forma de vida.

Uno de los destinos que ha cobrado bastante fama es Tailandia. Así, uno de estos jubilados es Javier, originario de Madrid, quien decidió marcharse al país asiático con su pensión y disfrutar tanto del estilo de vida tailandés como de su atractiva economía.

De vacaciones a una nueva vida

Javier, como miles de otros españoles, decidió viajar a Tailandia para disfrutar de su rica cultura, naturaleza exuberante, exótica gastronomía e increíbles templos. En una visita a una cantina, el español no pudo evitar enamorarse de una de las camareras.

Así, antes de marcharse, estalló el amor entre los dos y le prometió que volvería para las Navidades. Sin embargo, finalmente volvió mucho antes... para quedarse.

De eso han pasado ya siete años y hoy en día Javier vive en Udon Thani. El español vive gracias a su pensión y no podría estar más feliz con su decisión.

"Yo ya estoy jubilado, estuve trabajando en la Heineken y de aquí me vine hacia aquí. Cuando me jubilé tenía 58 años y ahora 65. Me tendría que haber jubilado ahora porque yo de joven casi no coticé", confesaba.

Sus pocos años cotizados provocaron que su pensión no sea precisamente alta y viva con una nómina baja. De hecho, en su llegada a Tailandia llegó a empezar un negocio con su novia para tratar de crearse una fortuna en la nación asiática.

"Montamos un negocio aquí y yo le dije a mi mujer: "Tía, yo te pongo el dinero pero no hago nada, no me he jubilado para venir a trabajar aquí". Yo estaba principalmente en la playa. Luego vino el COVID y se jodió todo", aseguraba Javier en un vídeo para el canal de Youtube de Sergio Castillo Calderón.

Es entonces que se mudaron a la vivienda en la que residen actualmente, propiedad de la familia de su mujer y donde viven plácidamente.

Entre risas Javier revelaba que "en España no se puede vivir". "Aquí puedes vivir. Con 1.000 euros al mes vive una pareja, en Madrid con 1.000 te da para pagar el piso y, si eso, la comida, nada más. Con 1.000 euros aquí vives", indicaba el jubilado.

En términos de visado y papeles, el propio Javier confiesa que no tiene mucha idea de todo eso ya que lo gestiona su esposa con quien se casó en Tailandia. De hecho, afirma tener una gran relación con su familia y adora el intercambio cultural.

No obstante, si hay algo que echa en falta es la comida española: "La fabada, el cocido, el jamón... Cuesta encontrar comida española pero se encuentra. Aquí puedes encontrarte buena calidad pero en Bangkok. Yo no me iría a vivir a ningún país de Europa me ofrezcan lo que se ofrezcan".

De tal manera, aunque está feliz con su vida en Tailandia y no se plantea en volver a España para nada que no sea unos días de turismo, no cree que el país asiático sea el ideal para los jóvenes.

"Un chaval joven que venga aquí donde vivimos se va a aburrir, pero porque aquí no hay marcha. Hay muchas chicas jóvenes pero hay poco ambiente. Aquí es para vivir cuando eres jubilado para tocarte los cojones. Noticias de España y de Tailandia no leo, solo estoy al tanto del Real Madrid", señalaba.

Además, Javier estaba acompañado de Alberto, otro jubilado residente en Tailandia que no dudaba en señalar las diferencias de precios entre España y su actual residencia.

"Un día cogí el tren en Barcelona y lo que pagué en tren es lo que uso para vivir tres días aquí. Desayuno, comida y cena. Y en Barcelona estaba gastándolo sólo en un trayecto. Es increíble", indicaba.