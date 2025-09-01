José Elías (49), alto y claro sobre el sistema de pensiones: "Si en una empresa privada hicieras eso estarías en la cárcel"

El sistema de pensiones en España se enfrenta a una insostenibilidad financiera crónica. Y es que, la combinación de una población cada vez más envejecida, una natalidad por los suelos y una generación joven con ingresos precarios pone en jaque el futuro y la sostenibilidad del modelo.

El gasto de pensiones representa ya más del 11,5% del PIB nacional, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las proyecciones apuntan a que esa cifra seguirá creciendo si no se aplican reformas de calado. En este contexto, cada vez más voces cuestionan la viabilidad del sistema tal y como lo conocemos.

Una de ellas es la del empresario José Elías, que hace unos meses en una entrevista reciente del podcast 'The Wild Project' lanzaba una advertencia contundente sobre lo que está por venir: "Yo veo que de aquí a 20 años tendremos un lío en España porque los políticos que nos están gobernando ahora no estarán y de aquí a 20 años tendremos una pirámide demográfica invertida, con unas pensiones que serán una mierda", advierte.

Para el empresario, el problema no es nuevo ni inesperado, sino el resultado de una falta de visión política. "Lo de las pensiones eso solo pasa en España. Si tú hicieras la estrategia de las pensiones de España en una empresa privada estarías en la cárcel", asegura.

A su juicio, no basta con asumir que las pensiones llegarán, hay que planificar cómo y con qué recursos. "Uno de los problemas que hay que solucionar es que tú a los 40 te puedas comprar una vivienda. Si no me lo solucionas y las pensiones van a ser una mierda pues tenemos un problema".

José Elías alerta sobre el futuro de las pensiones en España

En cuanto a los impuestos, Elías reconoce el valor de contribuir con impuestos, pero exige mayor transparencia en su uso: "Yo en los impuestos creo, lo que estoy cansado de decir es que hay que pagar impuestos pero alguien tiene que justificar en qué se gastan esos impuestos porque la contribución la veo clara y no creo en la concentración del dinero en un único punto. Pero tampoco veo que yo te dé pasta y te la fulmines en gilipolleces".

Respecto a su relación con Hacienda, el empresario también ha asegurado sentir un clima de persecución fiscal a quienes crean empleo. "Estar dispuesto a tener dinero es tener dos inspecciones de Hacienda detrás tuyo todos los días (...) en el único país donde tengo que demostrar mi inocencia como empresario es aquí".

Para Elías, el desapego político actual tiene su raíz en la desconexión entre la ciudadanía y las prioridades de los representantes públicos. "Tener que pedir perdón por generar empleo... Yo creo que el desapego político de la gente viene de que las necesidades de la gente no se ven reflejadas en los discursos de los políticos. Ya no va de derechas o de izquierdas, ahora va de dignidad de las personas".

"Mi madre que era una persona que vivía de una pensión de 300 euros me enseñó que no solo hay que pensar el día de mañana, hay que pensar de aquí a 20 días y eso se lo debo a mi madre. Yo vengo de una familia muy humilde y me parece muy irresponsable por parte de los políticos no solucionar el problema de la gente que está en su mano".

En cuanto a su bien más preciado, más allá del dinero, reconoce que el tiempo es el único bien que le preocupa y que jamás se podrá comprar: "Para mí ser rico no tiene ningún significado en especial. Es hacer lo que quieras, como quieras y cuando quieras sin deberse a nada o nadie. Yo creo que lo que compra el dinero es la libertad y nunca el tiempo. De hecho, el que me conoce de verdad sabe que para mí lo más valioso es el tiempo y que estoy un poco traumatizado con hacerme mayor", confiesa.