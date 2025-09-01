Daniel Mateo, cerrajero con 28 años de experiencia, no se corta: “Si tienes este bombín deberías cambiarlo cuanto antes”

La vivienda se está convirtiendo en un ‘problema’ para los propietarios. Entre otras razones, por la posibilidad de que te entren a robar, a la que hay que unir el tema de la okupación.

De ahí que muchas personas busquen ‘como locas’ cuál es la mejor cerradura que impida tanto a ladrones como a okupas entrar en su propiedad. Daniel Mateo es un cerrajero con 28 años de experiencia que ofrece una serie de consejos a través de TikTok.

“Si tienes este bombín deberías cambiarlo cuanto antes”, dice en uno de sus vídeos este cerrajero afincado en Zaragoza.

¿Cuál es el bombín?

Las llaves son un elemento clave para proteger la vivienda de cara a ladrones y okupas. Por eso, tener la mejor llave, y por ende, el mejor bombín, son clave para lograr defender la propiedad.

En este caso, lo que hace es poner como ejemplo una marca. “Aquí tenéis el bombín Ezcurra y las llaves de tu casa. Verdad, te suenan”, comenta el cerrajero.

A continuación, lo que hace es buscar unas llaves de la misma. Su modus operandi para demostrar lo fácil que es abrir este tipo de bombines es coger una llave y colocar un trozo de aluminio en el surco de una de esas llaves.

Lo que se ve a continuación es cómo, con el aluminio en la llave, empieza a dar vueltas el cajetín. “Y de verdad seguís cerrando vuestra puerta de casa con esto. Yo, de vosotros, cambiaría el bombín cuanto antes”, remarca el cerrajero.

Más allá de los vídeos de TikTok, y en una entrevista que realizó con EL ESPAÑOL, Mateo subrayó que “las llaves que no recomendaría nunca serían las de cerraduras de borjas y las de perfil europeo de baja seguridad”.

Y explicó que “las de borjas son aquellas que tienen forma de tubo y que acaban con una o dos palas que tienen muescas, con unos dientes que son más largos que las llaves más actuales. Era el que se ponía en las casas antiguas y cada vez va cayendo más en desuso”.

¿Y qué recomienda? “Los cilindros de bombín de perfil europeo, pero las de alta seguridad, de marcas como Keso, esas son las más seguras”, resalta Dani Mateo.

¿Cómo son? “Tienen unas medidas estándar, que permite cambiarlas si se quiere de forma sencilla y en vez de pines van con discos, lo que hace que sean bastante más seguras que las anteriores, como el propio nombre indica”, concluye.