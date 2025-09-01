Álber Vázquez (56), crítico con el sistema de pensiones: “Mi padre es jubilado y gana más que mi hija, que es doctora”

El sistema de pensiones español es una de las grandes preocupaciones de quienes se encuentran en el mercado laboral, ya que, al estar la pirámide demográfica invertida, en poco tiempo habrá más jubilados que trabajadores en España.

Esto ha generado grandes críticas a este sistema piramidal, sobre todo porque actualmente muchos jubilados perciben con sus pensiones mucho más de lo que gana un joven en el mercado laboral.

Álber Vázquez, escritor y novelista, se sumó a esta denuncia a través de su red social X, anteriormente Twitter, por los sueldos precarios de los jóvenes que acaban de entrar en el mercado laboral y deben sostener este sistema.

"El drama es la retribución de mi hija"

El comentario publicado por el novelista generó discusión en las redes sociales, y muchos se sumaron a la declaración de que el problema son los salarios más que la cantidad de dinero que reciben los pensionistas.

"Mi padre, un pensionista que solo terminó la educación primaria, gana más que mi hija, que es doctora. Este es el auténtico drama de nuestro país", comentó en X el escritor.

Es importante acotar en este punto que la pensión media en el pasado mes de agosto se situó en 1.312,9 euros mensuales, mientras que el salario medio de un joven de 20 a 24 años gira en torno a los 1.291 euros.

Teniendo esto en cuenta, Vázquez recalcó que su crítica no va dirigida a que los jubilados reciban pensiones, sino que más bien "el drama es la retribución de mi hija", quien, a pesar de tener un título de doctorado, es posible que cobre menos de 1.300 euros.

No obstante, a esto agregó: "No, el cobro de una pensión no es la recuperación de su dinero. Mi padre (y con él miles de pensionistas) está recibiendo mucho más de lo que aportó. Y esta verdad es incómoda, pero es cierta".

El padre de Vázquez, según explicó, cotizó 45 años a la Seguridad Social. Sin embargo, acotó también que "mi padre ha obtenido del Estado en forma de pensiones y otros subsidios muchísimo más de lo que aportó como trabajador".

Nuevamente, el escritor volvió a hacer énfasis en que su comentario va sobre todo dirigido a que los jóvenes "muy cualificados", como es el caso de su hija, tengan que sobrevivir con sueldos precarios.

Mientras tanto, la estructura del sistema de pensiones, que funciona como un modelo de reparto en el cual la generación que trabaja hoy en día mantiene a quienes están jubilados, lleva a que los pensionistas reciban mensualidades mucho mayores en algunos casos.

Ahora bien, el problema al que se enfrenta este sistema es que en unos años se jubilará la generación del baby boom, lo que llevará a que el número de jubilados en España sea considerablemente mayor que el de las personas en edad de trabajar.

Esta pirámide invertida, ocasionada por los bajos índices de natalidad, llevará a una complicada situación en la cual la sostenibilidad de este mecanismo de reparto, ideado para que varios cotizantes mantengan a un pensionista, esté en duda.