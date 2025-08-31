Un joven no se corta y confiesa su dura realidad buscando un piso en España: "Me piden 400€ por dormir en un lavadero"

Imagen de Sergio Pro y una imagen generada por IA de un joven durmiendo en un lavadero. Gemini

El mercado de alquiler en España atraviesa una crisis que hace muy difícil encontrar vivienda. Los precios se disparan mientras la oferta se reduce, sobre todo en las grandes ciudades. Por esa razón, para muchos jóvenes acceder a un piso se ha convertido en un auténtico desafío.

Además, la competencia por los pocos pisos disponibles genera desigualdad y estrés. Muchos deben recurrir a ayuda familiar para poder pagar alquileres elevados y fianzas abultadas.

Así, un claro ejemplo es la experiencia que tiene Sergio Pro buscando una vivienda en Madrid. El joven tiene pensado mudarse a la capital por una oportunidad de trabajo, pero poder hallar un piso se ha convertido en una misión (casi) imposible.

Misión: conseguir piso

Según cifras de Idealista, actualmente el precio medio en España se registró en 14,60 euros el metro cuadrado a julio de este 2025. Un incremento del 10,9% frente a julio del año pasado. Una clara evidencia del problema que vive la sociedad española.

Por ello, son muchos los jóvenes que, ante su falta de recursos, no pueden acceder a una vivienda digna y en muchos casos llegan a ver anuncios como el que vio Sergio Pro.

El joven contó cómo, en su búsqueda para encontrar una habitación en la que residir en Madrid, acabó encontrándose con un anuncio que ofrecía vivir en un lavadero por 400 euros.

"Estoy buscando piso en Madrid para septiembre y es una locura. Con deciros que querían alquilarme un lavadero por 400 euros sin gastos. Literalmente, dormía al lado de la lavadora del piso y una cama de 90. ¿Estamos locos?", señalaba Sergio.

En otro de sus anuncios llegaba a encontrar otro anuncio con mejor aspecto pero con un precio que no puede permitirse: "Y ahora encuentro uno que me gusta: 450 euros al mes, 70 euros de gastos, entrada en septiembre, sin contrato de trabajo, pero con fianza de 1.200 euros. ¿Cómo voy a gastar 2.000 euros en un mes?".

Sergio estuvo en LaSexta Xplica, donde compartió la gran odisea que tiene buscando piso y las grandes dificultades que se ha encontrado.

"Sigo sin encontrar vivienda. Lo sigo intentando, pero es imposible. Cada día me topo con una trampa nueva y parece que no quieren que los jóvenes nos independicemos, sino que sigamos viviendo con nuestros padres.Querían hacerme vivir por 400 euros al lado de una lavadora", afirmaba el joven.

Pero el lavadero no fue lo peor que encontró en su búsqueda: "Es inhumano. Ya no es solo el precio, sino las condiciones. ¿Cómo va a vivir una persona al lado de una lavadora? Y 400 euros por un lavadero, pero he llegado a ver habitaciones sin ventanas por 600 euros, sin luz, agua ni aire".

Ante esta situación y su poco éxito encontrando una vivienda que se ajuste a sus condiciones y presupuesto, la presentadora del programa no dudó en preguntarle qué haría y si se había planteado residir en otra provincia y recorrer cientos de kilómetros a diario para trabajar en Madrid.

"Pues no, pero a la larga tendré que hacerlo. He estado viendo todas las opciones posibles alrededor del centro y es todo igual, y las condiciones que encuentro son... ", indicaba el joven. "Al final tendré que pedirles dinero a mis padres para poder entrar al piso y luego devolverlo poco a poco".

Sergio mostró su insatisfacción con su situación dejando una reflexión sobre la realidad de muchos jóvenes: "Me voy a gastar 2.000 euros para vivir en un piso, se lo pagaré a mis padres y comeré con 100 euros, porque el salario de un joven en España son 1.200 euros. Me voy a gastar la mitad en alquiler, la otra parte a mis padres y lo poco que me queda para mis gastos. ¿Al final he venido a Madrid a vivir o a sobrevivir?".