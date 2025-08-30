El trabajador de un hotel en Ibiza con un salario de 1.800 euros al mes, tajante: “Vivo en un piso de 5 habitaciones”

Ibiza, una isla conocida mundialmente por su espíritu de fiesta y lujo, presenta una realidad completamente distinta y mucho más tenebrosa para quienes trabajan en ella.

Muchos son los trabajadores que, a pesar de tener buenos sueldos, no pueden permitirse vivir en condiciones dignas. Desde pisos compartidos a campamentos y autocaravanas, la crisis de la vivienda en Ibiza pasa a convertirla de un paraíso a un infierno para su clase trabajadora.

Así, Francisco, un joven argentino que lleva cinco años viviendo en Ibiza, ofreció, a través de un vídeo de TikTok, un contexto de su vida en la famosa isla como botones de un hotel de cuatro estrellas.

"Un mes fuerte puedes conseguir 2.100 euros"

A modo de contexto, antes de estar en Ibiza, el joven argentino ya ha recorrido países como Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia y México, y también estuvo un año en Barcelona trabajando en distintos sectores.

Con esto, Francisco compartió que en esta isla los hoteles pagan "1.500 euros fijo", es decir, este es el sueldo mínimo. A esto hay que sumarle que "los botones tenemos propina aparte, entonces eso varía y llegas a 1.800 euros".

Por otro lado, como en todo lugar turístico, hay meses con mayor actividad que otros, por lo que agregó el joven que "los meses más fuertes pueden llegar a 2.000 euros o 2.100 euros al mes".

Estos salarios, en números anuales, suponen alrededor de 21.600 euros brutos, dependiendo de las dichosas propinas. No obstante, agregó que, dependiendo del puesto, el sueldo fijo varía también.

"Por ejemplo, los recepcionistas, mis compañeros, ellos cobran un poco más de fijos, como 1.600 euros o 1.700 euros, también meten más horas extra, entonces sacan más, pero no suelen tener propina", explicó el argentino.

Con estos sueldos, lo normal es que cualquiera pudiese acceder a un piso con unas condiciones medianamente decentes. No obstante, el precio por metro cuadrado de un alquiler en Ibiza equivale al salario de un mes.

"Yo alquilo una habitación por 200 euros"

Según el portal inmobiliario Idealista, un piso de 80 metros cuadrados en esta isla tiene un precio promedio de 2.624 euros mensuales. A esto hay que sumarle que el coste de vida en esta zona de España supone unos 1.350 euros.

Sin embargo, Francisco en este departamento tuvo un poco más de suerte y expresó que "yo estoy alquilando una habitación en un piso compartido, somos 5 personas y pago 200 euros más el servicio, que suele rondar entre 45 y 50 euros".

En otras palabras, Francisco paga alrededor de 250 euros al mes. Además de esto, agregó que entró en la época de la cuarentena durante la pandemia de la COVID-19 en el 2020 y que "me llevé bien con el dueño".

"Yo le ayudo ahí un poco con cosas del piso, a mantener el orden, cobrar a los demás y pagar los servicios, entonces él me ayuda un poco bajándome el precio del alquiler", enfatizó el argentino, explicando así su alquiler de 200 euros mensuales en Ibiza.

A pesar de la suerte de Francisco, muchos otros no han tenido la misma fortuna y se han encontrado en una complicada situación de vivienda. Así, cientos de trabajadores de la isla viven en alojamientos improvisados como chabolas, tiendas de campaña o furgonetas.

Todos con trabajos estables, pero con la dificultad de no poder hacer frente a un alquiler promedio de 2.624 euros mensuales y todos los gastos que trae consigo vivir en Ibiza. Este también es el motivo por el que, como comentó el argentino, "muchos vienen a hacer temporada y se van".