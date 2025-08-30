Un profesor español en Alemania no se corta al hablar de su salario: "Gano 3.700€ y me dan gimnasio y comida gratis"

Muchos españoles deciden en un momento de su vida abandonar nuestro país en la búsqueda de disfrutar de nuevas experiencias en el extranjero, muchas veces motivados por encontrar nuevas oportunidades laborales y mejores condiciones de las que pueden tener en España.

En este sentido, un profesor español ha compartido su experiencia en Alemania, explicando a través de su cuenta de TikTok (@javiernovasg) lo que gana desempeñándose como educador infantil en una guardería de Múnich, así como otros beneficios adicionales de los que disfruta.

Javier Novas reconoce que percibe un salario de 3.700 euros brutos al mes, pero insiste en que esto no es lo más importante, ya que más allá del sueldo, disfrutar de un mayor bienestar profesional, pues en su centro de trabajo disfrutar de unas excelentes condiciones laborales.

Su papel como trabajador en una kita, que es como se les llama a los centros de educación infantil en Alemania, es similar a lo que haría un maestro en España, aunque su reconocimiento es diferente, dejando clara la diferencia de trato entre nuestro país y el germano.

Beneficios más allá del salario

Más allá de un buen salario, Javier valora especialmente otro de los beneficios de los que disfruta trabajando en Alemania, donde la empresa le brinda apoyo económico para sus desplazamientos, de manera que no tiene que gastarlo de su bolsillo.

“Me pagan el transporte. Puedo elegir entre gasolina para el coche o el abono de transporte público. Como no tengo coche, pues me voy en transporte público”, explica con respecto a una prestación que le permite reducir notablemente sus gastos fijos y le ayuda a disfrutar de una mejor situación financiera.

A ello hay que sumar que la empresa cubre todas sus comidas durante la jornada laboral, de manera que le pagan tanto el desayuno como el snack de media mañana o el almuerzo. Esta ayuda no solo le ayuda a ahorrar dinero, sino que también ahorra en tiempo y organización.

Por si esto fuera poco, Javier Novas explica que en su centro de trabajo dan gran importancia al bienestar y cuidado del cuerpo y la mente, por lo que le ofrecen otro beneficio adicional que ha sorprendido especialmente a sus seguidores, ya que en España no es nada habitual.

“Tengo un pase en el que puedo elegir cualquier centro de la ciudad, e incluso puedo llevarme el pase a otro país. Si me voy a España de vacaciones, también puedo usar el gimnasio allí", afirma, de forma que en su trabajo le pagan el gimnasio para que pueda mantenerse bien de salud.

Es una forma con la que el profesor español afincado en Alemania tiene la posibilidad de mantenerse activo en su día a día sin tener que asumir costes adicionales, y no solo mientras se encuentra en territorio germano, sino también en sus viajes.

A esta ventaja se suma el disfrutar de un masajista en su centro de trabajo, de manera que “cuando los niños me tienen un poco hasta las narices, me ayuda a relajarme”, dejando claro la importancia que en el país teutón le dan al bienestar del personal educativo.

Una vez repasados todos los beneficios de los que disfruta por trabajar como educador infantil en Alemania, destaca que, gracias a todos estos extras al salario, su única gran preocupación a nivel económico es el alquiler.

Su estilo de vida, que se encuentra basado en ingresos muy competitivos y el disfrute de amplias coberturas, muestra un gran contraste con respecto a las condiciones que tienen muchos docentes españoles, con escasez de recursos y sobrecarga laboral.

Más allá del salario, el joven educador destaca que recibe un gran apoyo y respaldo institucional por parte de su empresa, sintiéndose valorado y acompañado en su desarrollo como profesional, que para él es muy importante.

Cómo trabajar en una kita en Alemania

Ser educador infantil en una kita en Alemania es una experiencia profesional y personal que puede ser muy enriquecedora, y que, aunque en muchos aspectos guarda muchas similitudes con España, en otros, como las condiciones laborales de los docentes, es muy diferente.

Para poder desempeñarse en esta profesión es necesario estar en posesión de un título universitario o superior en Educación Infantil, Primaria, Pedagogía o Técnico Superior en Educación Infantil. Para ejercer en Alemania será necesario homologar estos títulos.

Por otro lado, será necesario ser nacional de un país de la Unión Europea, Noruega o Islandia o bien tener un permiso de residencia de larga duración en la UE. Por otro lado, será necesario presentar un certificado de antecedentes penales, y haber pasado el sarampión o haber sido vacunado.

En lo que respecta al idioma alemán, aunque en muchas ofertas aceptan candidatos sin conocimientos previos del idioma, se exige aprenderlo para poder alcanzar al menos el nivel B1 para permitir la comunicación, y luego el B2 para ejercer funciones completas en el aula.

No obstante, desde las propias empresas es habitual que ofrezcan programas de integración que ofrecen cursos intensivos, financiados o gratuitos para que los recién llegados puedan aprender el idioma.

Más allá de estos requisitos, hay que tener en cuenta que es muy bien valorada la disposición de los candidatos a integrarse en el país a nivel cultural y profesional durante largos periodos de tiempo, ya que los contratos suelen ser indefinidos a jornada completa.

Las kitas pueden ser públicas, privadas o gestionadas por asociaciones, y existe una gran demanda de educadores en todas las regiones, especialmente en las grandes ciudades y en el sur de Alemania.