Una madre confiesa su dura realidad con la vuelta al 'cole': "Recortamos las vacaciones y aprovechamos la paga extra"

Cuando termina agosto, se acaba el verano y los padres tienen que sortear el primer gran obstáculo del nuevo curso: sufragar la vuelta al cole. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los productos relacionados con el curso escolar han subido, de media, un 2,4% anual.

En consecuencia, las familias tienen que hacer cada año esfuerzos más pronunciados para dotar a sus hijos del material necesario para el inicio de curso. Este es el caso de una madre que ha confesado que ha tenido que "intentar recortar las vacaciones y aprovechar la paga extra".

En un reportaje realizado por el servicio de informativos de Canal Sur, una mujer andaluza con una hija pequeña ha afirmado que gasta "30 o 40 euros en material. Y, si cuento los libros, 200 euros más", para sumar un total de 240 euros. "Y porque mi hija es pequeña...", subraya.

Golpe al bolsillo

Además, comenta que los colegios envían a las familias listas con los materiales que necesitan los estudiantes, pero en su opinión es un listado "enorme". Las familias con varios hijos cuentan con la ventaja de que el menor puede reciclar los libros del mayor, pero si no el golpe al bolsillo se puede convertir en una pesadilla.

Aparte de los libros, no hay que olvidar el gasto en bolígrafos, cuadernos, uniformes y otros productos que ascienden a un coste medio de 422,05 euros por familia, un 1,59% más que el año anterior, según el comparador financiero Banqmi.

Los propietarios de librerías también se han visto perjudicados en los últimos años. La subida de la inflación multiplica sus costes y les obliga a vender los productos escolares por importes más elevados. Entonces, no pueden competir con los precios más moderados de las grandes superficies.

"La afluencia de clientes a las pequeñas librerías es cada vez menor", revela el propietario de una pequeña librería con la que ha contactado Canal Sur. El empresario, a su vez, reconoce que las campañas de la vuelta al cole se siguen haciendo y son importantes, pero el número de clientes se ha reducido.

¿Cuándo empiezan las clases?

El acopio de material se adentra en su recta final. El inicio del curso escolar varía en función de las comunidades autónomas, pero en la mayoría de autonomías arranca el próximo lunes 8 de septiembre.

No obstante, muchos alumnos tienen que esperar unos días o unas semanas más para contar con todos los recursos necesarios para afrontar el curso, por lo que los profesores tienen que buscar alternativas creativas para ofrecer las mismas oportunidades a los estudiantes desde el primer día.