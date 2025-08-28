Alertan de la estafa más común en los bares de España: "Se aprovechan de que la gente no sabe el precio real de las cosas"

El desconocimiento del cliente sobre algunos precios provoca que, en ocasiones, muchos empresarios hosteleros se aprovechen a la hora de marcar sus precios. Más información : Un hostelero con 46 años de experiencia, rotundo: “Hagan más inspecciones y el que no pueda con los gastos que cierre"

Cuando visitamos un restaurante, siempre vamos con la mejor ilusión de encontrarnos una buena atención, comida sabrosa que nos llegue al paladar y unos precios razonables.

Es decir, cuando se va a un restaurante de comida rápida se espera un precio acorde a la calidad y servicio entregado por el restaurante. Mientras, en un restaurante de alta gama se espera recibir la mejor calidad y por eso se paga más por la cuenta.

Sin embargo, lo cierto es que en muchos casos no llega a ser así y los clientes llegan a ser estafados pagando cifras increíblemente altas para lo que presenta el restaurante.

Estafa en restaurantes

Hoy en día las estafas están en todos lados y al alcance de todos. Ya sea a través de redes sociales, correo postal o cuando vas a un restaurante.

En este último lo cierto es que más que una estafa se le podría considerar como prácticas abusivas sobre los clientes, y sin que estos se den cuenta.

La cuenta de TikTok @elxefencocina, visitó el restaurante Tetsu donde estuvo con los jefes de cocina más jóvenes del mundo: 19 y 21 años.

El vídeo mostraba los diferentes aspectos y funcionamiento de su cocina. No obstante, lo que más sorprendió fue la confesión fue uno de los jefes de cocina cuando le preguntaron en qué producto se inflaban los precios en un restaurante.

"Con el vino, sobre todo, un montón", afirmó a cámara. "Al final se aprovechan mucho de que la gente no sabe el precio real de las cosas y te cobran una pasta a la mínima, especialmente en vinos que a nosotros nos cuestan 7 u 8 € y luego los ves en restaurantes a 50, 60 o 70 €, y se quedan tan tranquilos".

Al fin y al cabo, el vino es una bebida bastante común en la dieta mediterránea. Por ello, es posible que los restaurantes vendan botellas de un vino de calidad promedio y el cliente, por el restaurante, lo entienda como un producto de lujo...lejos de ser verdad.

En todo caso, los jefes de cocina del Tetsu contaban cómo ellos intentaban no inflar demasiado los precios sin dejar de buscar beneficio.

"Nosotros intentamos siempre trabajar con margen, pero con sentido", indicaba. "Y encima nos critican diciendo que somos caros, cuando creo que lo único que no somos es caros. Es un ticket alto, sí, pero está relacionado con lo que te estás comprando".

El joven recordó cómo en redes sociales se tiende a criticar el precio de los productos, en ocasiones sin razonamiento alguno.

"Recuerdo un TikTok que subieron de un menú por 35 € con cinco platos, y un tío en los comentarios puso: “Cinco platos por 35 € me parece muy caro”. No sé dónde se come cinco platos por ese precio… me frustra, me frustra", aseguraba.

Lo cierto es que ya sea por la inflación que sufre nuestra economía o por los diferentes costes añadidos que tiene un producto (transporte, impuestos, servicio, costes de mantenimiento...), el precio por el que lo compra el producto varía mucho del de venta al público.