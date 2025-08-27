Revisa tus cajones si tienes estas monedas de una peseta con el rostro de Franco: podrían valer una fortuna

Imagen de las monedas de una peseta con el rostro de Franco. Martí Hervera & Soler y Llach

Allá por el año 1946, mientras España vivía la época de la posguerra, vio la luz una moneda de plata de una peseta con el rostro del jefe de Estado franquista, Francisco Franco.

Esta moneda tenía el busto diseñado por el escultor Mariano Benlliure y Gil, y aunque se desconoce la tirada exacta de que se puso a disposición de los españoles, se calcula que existen menos de 150 ejemplares.

Por esa razón, casi 80 años después, esta moneda se ha convertido en un codiciado objeto de coleccionismo por el que recolectores de monedas no dudan en pagar increíbles cantidades de dinero.

La moneda de una peseta

Desde su aprobación el 19 de octubre de 1868 hasta febrero de 2002, la peseta fue la moneda oficial de curso legal en España. Fue precisamente el ministro de Hacienda del Gobierno de Serrano, Laureano Figuerola, el encargado de firmar el decreto implantando la peseta como unidad monetaria nacional.

Originalmente, en su primera emisión, la peseta se conformaba por monedas de 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, 1 peseta, 2 pesetas, 5 pesetas y 100 pesetas.

En el caso de la de 1 peseta, la moneda estaba compuesta por 5 g de plata de ley 853 milésimas. Esto se debía a que hasta la Segunda República, estas monedas estaban acuñadas en plata.

Por ello, cuando en 1946 se lanzó la moneda de 1 peseta "Benlliure", se optó por acuñarla con una aleación compuesta por 90% cobre y estaño, con un diámetro de 20 mm y 3.5 g.

A diferencia de otras monedas, la gran mayoría de sus unidades se pusieron en circulación por lo que a día de hoy el paso de los años es evidente en ellas, provocando que físicamente estén muy deterioradas.

Además, en comparación con la versión de las pesetas de 1947, en esta edición, el cuello de Francisco Franco es ligeramente más delgado, por lo que es un cogote mucho más fino.

Así, ante tal exclusividad, son muchos los coleccionistas de monedas que se han aventurado a hacerse con ellas a través de pujas y subastas.

De tal manera, si encuentras una de estas monedas en tus cajones, prepárate para recibir un gran pago. Se trata de una moneda que ha llegado a tener un precio de venta de 7.400 euros después de una subasta realizada por la casa Martí Hervera & Soler y Llach en el año 2011.

No obstante, ese no es el único precio que se ha podido ver a estas monedas, dado que el pasado año, en la casa de subastas Áureo & Calicó, se logró vender un ejemplar de 3,47 g por el precio de 2.800 euros.

No es la primera vez que se vendió ese ejemplar, ya que hace cuatro años, en una subasta realizada en la misma casa de empeños, se vendió una por 2.000 euros.

Por tanto, el rango de venta de estas monedas se encuentra entre los 2.000 y los 7.400 euros según lo que esté dispuesto a pagar el comprador en la puja. Al fin y al cabo, el valor de las cosas es el que le dan los propios demandantes.