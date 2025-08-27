Manuel Hernández Vilches, abogado: "El primer error a la hora de heredar es liquidar el Impuesto de Sucesiones"

Todos queremos recibir un dinero con el que no contábamos. Sin embargo, incluso una buena noticia como esta se puede convertir en algo malo si no tenemos el correspondiente cuidado. Y una situación muy habitual en la que se produce esta circunstancia son las herencias.

Lo cierto es que las herencias se han convertido en un tema tabú en España en los últimos años. Nadie quiere oír hablar de ellas hasta que se enfrenta a un caso de este tipo. Ahí llegan los problemas. Un proceso que es todo lo contrario a lo automático.

Las herencias están llenas de papeleo, trámites y plazos que hay que conocer para no perder el dinero recibido en pagos innecesarios y abusivos en muchos casos. Por ello, conviene manejarlos de la manera más correcta posible, sobre todo para evitar multas.

Estos trámites burocráticos son tan complejos que muchas personas no están preparadas para llevarlos a cabo. De esta forma, la mayoría de los expertos recomiendan hacer testamento para dejar todo atado antes del fatídico final.

Es el caso de un experto como Manuel Hernández Vilches, de Vilches Abogados, quien ha compartido un vídeo en el que explica cuáles son los errores más comunes que comete la gente cuando se dispone a heredar. Fallos que nos meten de lleno en una batalla con Hacienda.

¿Qué hacer si vamos a heredar?

Manuel Hernández Vilches tiene muchas enseñanzas que ofrecer a los ciudadanos en materia de herencias. Una de ellas es que el error más común es "la liquidación del impuesto de sucesión". Este reputado abogado apunta a dónde está la clave.

"Tenemos seis meses desde el fallecimiento para tramitar el impuesto de sucesiones y cinco meses para solicitar la prórroga". Sin embargo, el problema llega cuando se superan estos plazos, los cuales son desconocidos por la mayor parte de la sociedad.

Si se superan estos plazos, nos exponemos a sanciones económicas que disparan el coste de la herencia. Y es que si esta incluye bienes de alto valor como propiedades inmobiliarias, las multas pueden ser realmente elevadas.

En la mayoría de estas ocasiones, este error se produce porque no somos capaces de gestionar estas situaciones tan complicadas y hacen que nos demoremos en el tiempo. La presión administrativa se gestiona aún peor en pleno duelo emocional.

Este suele ser el error más común, aunque no el único. Tal y como advierte Manuel Hernández Vilches, hay otra situación frecuente que acarrea malas noticias. Se trata de gestionar los bienes del fallecido antes de haber aceptado formalmente la herencia.

Esto es "hacer actos de administración o de disposición que impliquen la aceptación de la herencia. Si disponemos y administramos la herencia se puede entender que hemos aceptado". Con pasos tan frecuentes como pagar facturas pendientes, cobrar rentas de propiedades o vender algún bien estaremos admitiendo haber aceptado dicha herencia.

El problema es que estas acciones se interpretan como una "aceptación tácita". Y una vez aceptada una herencia, ya no se puede renunciar a ella. Esto sucede cuando el heredero descubre que esta tiene más pasivos que activos. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de las deudas y las responsabilidades.

Por último, el tercero de los fallos más importantes tiene que ver también con los plazos. Hay una opción, aprovechada por muchas personas, que es "la herencia a beneficio de inventario". Esta permite recibir solo los bienes positivos, sin asumir las deudas que superen el valor de los activos heredados.

Sin embargo, lo que pocos conocen es que esta vía también tiene un plazo muy reducido para solicitarse. Y cuando muchas personas aceptan una herencia con la intención de usar esta opción, descubren que se les ha pasado el plazo y que tienen que hacerse cargo de todo, deudas incluidas.

"Hay 30 días desde el fallecimiento o desde que tienes conocimiento del fallecimiento", asegura este experto. Esta vía que nos protege de herencias envenenadas puede terminar volviéndose en nuestra contra al tener que responder por deudas que no hemos contraído nosotros mismos.