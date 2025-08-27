Gonzalo Bernardos lanza un jarro de agua fría a los caseros: "El propietario es el débil y el okupa el poderoso"

El problema de los okupas crece a pasos agigantados. De ahí que, por ejemplo, las compañías de seguros hayan creado pólizas en las que se incluye una cláusula para hacer frente a esta situación. Y la misma hace frente a los okupas 'tradicionales' como a los inquiokupas.

Gonzalo Bernardos, economista, ha querido dar su opinión al respecto y lo ha hecho en la red social X (antes Twitter). "Un país en el que los okupas tienen más derechos sobre una vivienda que sus propietarios tiene un gran problema de seguridad jurídica", ha afirmado Bernardos.

El profesor titular de Economía y Director del Máster en Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria de la Universitat de Barcelona se ha mostrado rotundo: “En España, con la actual legislación, el propietario es el débil y el okupa el poderoso”.

La reacción de Gonzalo Bernardos

La chispa que prendió la mecha de la declaración de Gonzalo Bernardos tuvo lugar en Bermeo. Allí, una mujer vivía en la calle tras ser desalojada de su vivienda por unos okupas.

Los hechos, como cuenta Deia, comenzaron cuando la mujer, llamada Ana Flor Landa, dejó por dos días su vivienda al amigo de un conocido suyo.

“Se han aprovechado de que estoy enferma para dejarme viviendo en la calle”, relata la mujer en el medio de comunicación.

Y no solo eso: “Me llegan facturas de la luz de 200 euros que no puedo seguir pagando, me estoy endeudando”

Incluso los okupas se desplazaron a una comisaría de la Ertzaintza afirmando que habían llegado a un acuerdo verbal con la propietaria. Y que esta les había cambiado la cerradura.

Pero fueron más allá. Hasta han bajado a reuniones de vecinos como si fueran propietarios de la vivienda.

No es la primera vez que Gonzalo Bernardos da su opinión sobre los okupas. Ha llegado a calificar de “vergüenza” que no los puedan desalojar, o que en Europa “el proceso es mucho más rápido”.

Y ha apuntado tres posibles soluciones:

-Aumentar el número de personas trabajando en urbanismo en los ayuntamientos.

-Tomar medidas no populares: Propone que la Administración pública, "aunque le cueste votos", avale a los promotores para que los bancos financien una parte sustancial del suelo y permitan construir más viviendas.

-Bajar los impuestos a los compradores.