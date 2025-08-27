Un especialista laboral revela cuál es el idioma mejor pagado de España: "Sueldos de más de 30.000€ y está muy solicitado"

Una de las tareas más difíciles a las que se enfrentan las personas y para la que muchos no están preparados es la salida al mercado laboral. Por ello, es muy importante contar con una buena preparación académica para así optar a las mejores oportunidades posibles.

Una rama muy importante de esa preparación son los idiomas. Antes, el inglés era indispensable para abrirse hueco y prosperar en muchos entornos. Sin embargo, la globalización ha hecho que cada vez más lenguas sean importantes a la hora de encontrar un empleo.

Por ello, cada vez más personas se decantan por nuevas aventuras como el chino, el ruso o el árabe. Idiomas a priori más difíciles, menos vistos, pero que por ello, pueden impulsarnos hasta mercados mucho menos masificados en los que sea mucho más sencillo encontrar una buena oportunidad.

Ahora, un estudio de portal especializado cvapp.es desvela cuáles son los idiomas más rentables del mercado. Desde cuáles son los que más ofertas registran hasta cuáles son aquellos en los que se ofrecen un salario más alto.

Así, manejando estos datos, tenemos más fácil acertar con nuestra elección. Y es que a veces, con una simple decisión podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Las salidas no siempre están en los caminos tradicionales a pesar de que el inglés siga siendo la lengua a la que más se recurre.

¿Qué idioma saber para encontrar un buen trabajo?

El último estudio de cvapp.es sobre los idiomas mejor pagados y más demandados de 2025 en España deja una serie de conclusiones muy impactantes. Y es que los expertos sorprenden con un veredicto que seguramente pocos esperaban.

La primera conclusión es que hay vida más allá del inglés. Y esta pasa, concretamente, por dos lenguas muy cercanas. Por un lado, el alemán, el idioma mejor pagado en líneas generales con un salario medio de 25.188 euros y que cuenta con unas 27.929 ofertas de empleo activas.

Sin embargo, si queremos picar alto de verdad, deberemos buscar nuestra salida en otra lengua latina, y casi hermana, como el italiano. Los datos indican que los salarios máximos se pagan a aquellos que dominan esta lengua, con 33.984 euros.

Otro idioma que se encuentra muy bien valorado en general es el griego, ya que cuenta con el segundo salario medio más elevado con 23.904 euros. Sin embargo, es difícil encontrar hueco en este sector, ya que solo presenta unas 358 ofertas de empleo activas.

Un caso muy particular es el del inglés. Como era de esperar, es el idioma más solicitado, ya que es el que tradicionalmente abre más puertas y el que más se pide. Concretamente, sus 58.904 ofertas activas le hacen ser la referencia. Además, es el tercer idioma con el salario medio más alto, con 23.448 euros anuales.

Un dato que sorprende de este estudio es la situación del chino, una lengua que se podría considerar innovadora y que ha irrumpido hace relativamente poco en nuestro mercado. Sin embargo, el esfuerzo que supone aprenderlo aún no compensa en cuanto a remuneración.

Los salarios medios anuales apenas superan los 20.000 euros, mientras que los máximos no llegan a los 24.000 euros. Actualmente, hay unas 10.577 ofertas activas. Su situación contrasta con el japonés, mucho menos buscado -solo 2.705 ofertas activas- pero con salarios más altos, con 23.220 euros de media y más de 24.000 euros de máximos.

Y en el lado opuesto de este particular ranking se sitúa el rumano, la lengua que se podría considerar como la menos valorada de este estudio. Los salarios medios se sitúan en torno a los 18.500 euros, mientras que los máximos no llegan ni siquiera a los 19.000 euros. Además, hay poco movimiento en el mercado con menos de 3.000 ofertas activas.

En resumen, los especialistas de cvapp.es aseguran que "dominar uno de estos idiomas es un gran activo, pero para aprovecharlo al máximo, es crucial reflejarlo correctamente en tu currículum".

Amanda Augustine, experta en desarrollo de talento, comparte sus consejos para destacar tus conocimientos lingüísticos en el currículum de manera profesional: "Hay que crear una sección específica de idiomas".

Además, es conveniente "relacionar los idiomas con los logros profesionales" y "personalizarlos según el puesto". También es importante "destacar los certificados oficiales" y "reflejar predisposición para seguir aprendiendo", también en este campo.