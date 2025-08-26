Santiago Ávila sin filtros con la incompetencia laboral: "Cuanto mejor trabajas, más cerca estás de fallar en tu nuevo puesto"

¿Puede su éxito laboral convertirse en tu peor enemigo? Santiago Ávila, doctor en Economía, MBA por IESE y especialista en liderazgo, advierte que el ascenso profesional sin acompañamiento adecuado puede llevarte a la incompetencia, incluso si eras excelente en tu rol anterior.

Este fenómeno, conocido como Principio de Peter, sostiene que en estructuras jerárquicas las personas son promovidas hasta alcanzar su nivel de incompetencia, perdiendo eficacia tras el ascenso.

Ávila plantea este concepto en redes sociales, donde su mensaje ha generado una amplia repercusión: "Cuanto mejor haces tu trabajo, más cerca estás de volverte un incompetente", una frase que invita a la reflexión sobre la falta de formación real tras una promoción.

Muchos profesionales celebran el ascenso como una victoria, pero Ávila alerta sobre los riesgos si la transición no se acompaña de formación. Las habilidades técnicas no garantizan competencias de liderazgo, estrategia o gestión de equipos.

El Principio de Peter, formulado por Laurence J. Peter en los años sesenta, el principio afirma que en jerarquías las personas ascienden hasta su nivel de incompetencia. En otras palabras, se eleva al empleado idóneo hasta que su nuevo rol supera su capacidad.

Ávila lo expresa con claridad provocadora: "Te ascienden porque lo hacías bien, pero llega un momento en que el nuevo puesto ya no tiene nada que ver con lo que sabías hacer bien". La advertencia es en toda regla.

El experto describe la situación: "Subiste por la escalera del saber, pero ahora estás en la escalera del poder". Esta metáfora destaca la desconexión entre lo técnico y lo directivo, y cómo ese salto puede dejar desorientado al profesional.

El resultado puede ser frustración, inseguridad, equipos mal dirigidos y pérdida de motivación. Ascender sin respaldo no es señal de incompetencia propiamente, sino de falta de preparación para asumir nuevas responsabilidades.

Ávila asegura que esta situación es habitual y generalizada. "Esto pasa todos los días en miles de empresas". La cultura empresarial premia el rendimiento técnico, pero descuida la formación en habilidades críticas post-ascenso.

Para revertir esta tendencia, Ávila defiende un proceso de adaptación gradual, que incluya mentoria, entrenamiento en gestión humana, estrategia y toma de decisiones. Así, el ascenso será una oportunidad real, no una trampa.

En su mensaje viral, Ávila anima a promover un liderazgo humanista: apostar por el desarrollo consciente del talento y acompañar a los profesionales en el cambio de rol, sin perder el bienestar personal y evitando el desgaste emocional.

¿Te sentiste perdido tras una promoción? ¿O viste cómo alguien brillante se desinfló tras subir? El mensaje de Ávila no es derrotista, sino un llamado a revistar la cultura corporativa: sin acompañamiento, el talento puede quemarse, pero con el enfoque correcto, puede brillar con más fuerza.

El impacto de la salud mental también es clave. Ávila subraya que asumir un cargo para el que no se está preparado puede generar ansiedad, estrés crónico y síndrome del impostor. Por ello, insiste en que empresas y líderes deben ofrecer apoyo psicológico y acompañamiento real en cada proceso de promoción.