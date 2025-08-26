Pau Antó, inversor inmobiliario: "Con 30.000 euros en el banco, esta sería mi estrategia para duplicarlos rápido"

Una de las dudas más frecuentes entre miles de personas tiene que ver con qué hacer con su dinero ahorrado. Mantenerlo inmóvil en una cuenta bancaria puede parecer seguro, pero con el paso del tiempo acaba perdiendo valor. La inflación y la falta de rentabilidad juegan en contra de quienes no buscan alternativas.

Para todos ellos, la inversión se convierte en una opción atractiva. Eso sí, requiere estudiar el perfil de riesgo de cada persona y asumir que, para ganar, hay que dar el paso de empezar. No es necesario lanzarse a operaciones complicadas ni tener grandes cantidades de dinero para iniciar este camino.

En este contexto, el inversor inmobiliario Pau Antó (@pau_anto en TikTok) ha explicado cómo duplicar un ahorro de 30.000 euros con una estrategia clara. Su experiencia en el sector, con más de mil operaciones realizadas, le ha convertido en una voz respetada entre quienes buscan dar sus primeros pasos.

El experto explica que él mismo empezó con apenas 10.000 euros ahorrados, lo que no le impidió entrar en el mercado inmobiliario. Su primera operación fue un edificio comprado con dinero de inversores porque no podía permitírselo en solitario. Más tarde se centró en trasteros, su verdadera puerta de entrada. Con los años, ese inicio modesto le ha llevado a convertirse en referente en inversión inmobiliaria en España.

El principal obstáculo, según Antó, no es la falta de dinero, sino el miedo. “Muchas personas creen que no tienen suficiente capital o que es demasiado arriesgado. El error es no actuar”, asegura. Para él, el secreto está en usar lo que se tiene de forma inteligente, apoyándose en la financiación y en una metodología probada.

La estrategia de Pau Antó para duplicar ahorros

El inversor señala que con 25.000 euros ya es posible iniciar un proceso de compra, reforma y venta de un inmueble. Según sus cálculos, en una operación bien elegida se pueden conseguir al menos otros 25.000 euros netos, lo que permite duplicar la inversión inicial en poco tiempo.

La clave está en identificar oportunidades que otros no ven, negociar bien la compra y ejecutar reformas sencillas que revaloricen el inmueble. Con este sistema no solo se multiplica el capital, sino que puede repetirse una y otra vez para generar un flujo constante de beneficios.

Además, Antó recuerda que es posible apalancarse con financiación bancaria para no destinar todos los ahorros en una sola operación. De esta forma se reduce el riesgo y se conserva liquidez para futuros proyectos o imprevistos.

Invertir en inmobiliario sin comprar

Una de las ideas más interesantes que plantea es que no siempre es necesario comprar para generar ingresos en el sector. Existen fórmulas alternativas que requieren menos capital inicial y que, bien gestionadas, pueden suponer un negocio rentable.

Una de ellas es la gestión de viviendas de terceros. Consiste en localizar inmuebles cuyos propietarios no tienen tiempo o conocimientos para gestionarlos. El inversor se encarga de la puesta a punto, de los inquilinos y del mantenimiento, a cambio de una comisión o porcentaje de los beneficios.

Este modelo puede generar entre 150 y 300 euros mensuales por habitación gestionada en un alquiler por habitaciones, o hasta 1.000 euros al mes en el caso de alquileres vacacionales. Todo ello sin necesidad de comprar la propiedad.

Compra, reforma y venta con dinero de otros

Otra opción es replicar el modelo de compraventa, pero utilizando capital ajeno. Se trata de encontrar inversores dispuestos a aportar fondos a cambio de un porcentaje de la rentabilidad o de los beneficios finales.

Con esta estrategia se pueden escalar operaciones rápidamente. Los márgenes de beneficio, según Antó, pueden ir de 25.000 a 100.000 euros por operación, dependiendo del tamaño del inmueble. Además, permite a quienes tienen menos capital participar en proyectos más ambiciosos.

Otras formas de generar ingresos en el sector

Más allá de estas estrategias principales, el experto también menciona fórmulas creativas que requieren poco dinero y pueden ofrecer rendimientos interesantes. Una de ellas es la gestión de espacios de coworking. Con un local alquilado y dividido en oficinas, cada despacho puede alquilarse por unos 300 euros al mes, además de ingresos extra por salas y servicios.

También destaca la gestión turística de viviendas usadas solo en vacaciones. El inversor busca ocupación para esos meses libres, cobrando una comisión que suele situarse entre el 20% y el 25% de los ingresos.

Por último, plantea el modelo de alquilar una vivienda y subalquilarla por habitaciones. Con apenas 3.000 euros se puede iniciar este negocio, que permite obtener rentas mensuales constantes. Una fórmula al alcance de quienes quieren empezar con cantidades pequeñas.

El mensaje de Antó: actuar es la clave

El discurso de Pau Antó es claro: no importa tanto la cantidad de la que se disponga, sino cómo se utiliza. El mercado inmobiliario, asegura, ofrece múltiples oportunidades a quienes se atreven a dar el primer paso y tienen la disciplina de seguir una estrategia probada.

Según él, la parálisis es el verdadero enemigo del ahorro. Tener dinero parado en el banco supone perder poder adquisitivo año tras año. En cambio, utilizarlo de forma estratégica puede multiplicar su valor y convertirse en un camino hacia la libertad financiera.

La experiencia personal del propio inversor lo demuestra. De empezar con apenas 10.000 euros, ha pasado a superar las mil operaciones y a convertirse en un referente en redes sociales y conferencias. Su mensaje final es rotundo: “El error no es equivocarse, el error es no intentarlo”.