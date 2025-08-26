José Antonio Latre lanza un mensaje firme a los jóvenes: “Que se olviden de que el Estado les garantice una paguita”

La noticia copó titulares de los principales medios de comunicación. Los jóvenes, que ahora tienen entre 16 y 29 años, deberán trabajar hasta los 71 años para tener una pensión que mantenga su nivel de vida.

Así quedó recogido en un estudio de la Fundación BBVA y del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Por tanto, de lo que hablaba era de prolongar cuatro años más la edad de la jubilación.

José Antonio Latre ha dado su opinión al respecto en la red social LinkedIn. El consejero y senior advisor lo ha dejado muy claro: “Mi recomendación a esos jóvenes que están iniciando su carrera profesional es que se olviden radicalmente de todos estos análisis”.

Y ha añadido: “Que se olviden radicalmente de que el Estado les garantice una paguita cuando alcancen una determinada edad”.

A continuación, te contamos los argumentos de este boomer al que no le afecta esta reforma “pero sí a mis hijos y a los hijos de mis amigos”.

Pensiones recortadas

El experto comienza su análisis subrayando que esta ampliación de cuatro años se debe a la que califica como “maravillosa” reforma de la Seguridad Social que realizó el ministro del ramo y hoy gobernador del Banco de España. Es decir, José Luis Escrivá.

“Así pues, queridos jóvenes, agradeced a este gobierno de progreso una de las mayores transferencias de riqueza intergeneracional realizadas en España en los últimos años”, continúa.

Después prosigue diciendo que “es bastante probable que el avance imparable de la ciencia haga que la esperanza de vida cuando alcancen esas edades haya crecido más que la propia edad de jubilación”.

Entonces, es probable que los jóvenes se encuentren “con uno de los riesgos que las compañías de seguros incluyen en su portafolio y que más me alucinan, el ‘riesgo de supervivencia’. Dicho riesgo no es otro que vivir muchos años. “Y de disponer de los recursos para hacerlo con dignidad”, matiza.

“Así que, queridos jóvenes, olvidaos de la Seguridad Social, olvidaos de la pensión (de la pública me refiero), y empeñaos en alcanzar la libertad financiera (o al menos una mínima autonomía que compense la pensión)”, añade.

También aconseja a los jóvenes que se dediquen a exprimir su talento “a ser posible en un empleo privado y si es posible emprendiendo mucho mejor”.

Y que se empeñen “en construir un sistema de activos que os generen ingresos pasivos que no dependan de decisiones políticas. Porque llegará el día que las pensiones públicas tengan que ser recortadas, seguramente de la noche a la mañana”.

Y concluye remarcando lo siguiente: “No os equivoquéis jóvenes. El mundo siempre progresa, a pesar de los políticos (y de los políticos progresistas en particular). Así que dentro de 30-40 años viviréis un mundo mucho mejor, siempre y cuando os preparéis para ello”.