Gonzalo Bernardos, economista, señala el principal problema de la vivienda en España: "El gran error de los últimos 30 años"

Los españoles viven acechados por muchas preocupaciones. Algunos sufren para llenar el carro de la compra. Otros están en tensión porque no saben qué va a pasar con su trabajo. O incluso porque no lo encuentran. Pero el denominador común de la sociedad es la situación de la vivienda.

Pocos mercados se encuentran tan tensionados y perjudicados en España como el mercado de la vivienda. Y es que muchas personas ya no saben qué hacer para encontrar un inmueble en el que poder vivir tal y como están los precios y con el rumbo tan complicado que lleva la descompensación entre oferta y demanda.

Es por ello que los expertos intentan, desde su papel de figura influyente, aportar algunas soluciones. O al menos dar consejos a la sociedad para que puedan desenvolverse en este tipo de situaciones de la mejor manera posible. Es el caso de grandes especialistas como Gonzalo Bernardos.

Este economista y profesor suele exponer sus conocimientos en diferentes plataformas. Desde redes sociales hasta los medios de comunicación. Además, lo hace adoptando un perfil enérgico, hablando claro sobre los problemas reales de la sociedad y desmontando algunos mitos.

Y es que sus consejos dirigen las acciones de muchos compradores. Recientemente, ha vuelto a hablar para hacer lo que más le gusta, poner fin a algunos clichés que históricamente han marcado este universo y las operaciones de muchos inversores.

¿Cuál es el mayor error en la vivienda en España?

Gonzalo Bernardos ha hablado en declaraciones a Expansión sobre la situación de la vivienda en España, algo que afecta al global de la sociedad y donde se han venido repitiendo errores de manera sistemática en los últimos años. De hecho, el economista señala el que para él es el mayor problema histórico en nuestro país.

"Hay que destrozar algunos clichés, como que en el centro de una ciudad grande el precio siempre sube más que en los barrios más humildes o en la periferia. Grandísimo error de los últimos 30 años", asegura señalando a ciudades como Madrid en las que esto se puede comprobar fácilmente.

Por ello, Bernardos señala que a la hora de movernos y de realizar inversiones, lo que tenemos que hacer es mirar con proyección de futuro e intentar ver qué barrio puede ser rentable en unos años y no en la actualidad.

"La mejor inversión es en aquellos barrios a medio construir que no tienen los servicios completos, que no son en este momento excelentes para vivir, pero que tienen muy buena pinta. Son el Cristiano Ronaldo o el Messi de los 18 años", explica con este curioso símil futbolístico.

Esas zonas que combinan rentabilidad en el alquiler y expectativa de revalorización deben ser el futuro, sobre todo para los más jóvenes, quienes tienen más dificultades para acceder a una vivienda. "Otro grandísimo error, en el momento actual es muy fácil encontrar un inquilino en cualquier sitio".

Bernardos reconoce una situación difícil, pero niega que haya una burbuja inmobiliaria. Pero el problema está en que los bancos no han gestionado bien su crédito: "Le dan demasiado a quien no debe. Pero ahora hay un incremento de demanda, no de burbuja".

"En primer lugar, en 2024 los bancos han dado el 24,9% del dinero para comprar viviendas de lo que dieron en 2000, por lo que hay un recorrido tremendo al alza. En segundo lugar, en el año 2007, el 75% de los que tenían entre 30 y 44 años tenían vivienda, ahora solo es el 29%”.

Unos datos que son esclarecedores y que auguran que el precio de la vivienda usada subirá un 12% y de la vivienda nueva un 15%. Y a quienes más preocupa esta situación es a los jóvenes. "Hasta 2023, la clase media-baja quedó excluida del mercado inmobiliario por la subida de los tipos de interés y porque los bancos tenían miedo a la morosidad. Las viviendas vendidas eran caras".

"Ahora, cuando los tipos de interés bajan y el banco es mucho más flexible con la financiación, lo que llega masivamente al mercado es la demanda de clara media-baja y, especialmente, los jóvenes".

Ante esta situación, muchas personas se debaten entre seguir de alquiler o lanzarse al mercado para hacer una venta. Y Gonzalo Bernardos deja su consejo: "Que salgan de la trampa mortal del alquiler. Ya sé que estáis muy nerviosos porque os queda muy poco para acabar el contrato, tenéis una gran incertidumbre sobre si el propietario os renovará o no, o si venderá la vivienda, pero hay dos maneras de salir".

Una de las vías que recomienda es acudir a personas de confianza como los padres, quienes pueden aportar lo que el banco no preste. Aunque también hay otros caminos como las hipotecas con aval ICO por el 100% del valor: "El Gobierno tiene programado dar solo 50.000 avales para dos millones de posibles beneficiarios, eso es una lotería".

Y aunque la mayoría de los consejos están dirigidos hacia los compradores, también tiene palabras para los propietarios, parte fundamental del mercado: "Compra en una zona más bien obrera, más bien prometedora, en un barrio que no esté totalmente configurado".

"Pero, sobre todo, tienes que asegurarte de que no le alquilas a un vulnerable. Y la luz, el gas y el agua deben estar a nombre del inquilino. Bajo las actuales circunstancias, es muy importante la selección de los inquilinos. Si tú no eres capaz de seleccionar a la persona adecuada para el alquiler, hay magníficas agencias inmobiliarias y administradores de fincas que te los seleccionarán”.