Gasta 39.000 euros que le pagaron por error tras dimitir como maestra y no puede devolverlos: "Lo he gastado todo"

En España, los errores administrativos en el cobro de sueldos siguen ocurriendo, pese a ser cada vez menos frecuentes y a los avances en los sistemas de control y supervisión. Estos fallos pueden generar graves consecuencias económicas y legales, tanto para empleados como para las administraciones públicas.

En el caso de los cobros excesivos en un sueldo, en nuestro país la ley permite reclamar la devolución de esas cantidades, incluso si el receptor asegura haberlas gastado. Esto es precisamente lo que ha pasado en una localidad de Suiza.

Concretamente, este caso reciente ocurrió en la localidad próxima a Zúrich de Dübendorf. Lugar en el que una maestra, pese a haber dimitido de su puesto, llegó a cobrar 39.000 euros en nóminas durante 20 meses siguientes a su dimisión. Y es que, el Ayuntamiento, que era responsable de los pagos, no detuvo el ingreso mensual de unos 1900 euros al mes, según recoge France Info.

La situación se destapó cuando la propia docente acudió a la administración local para pedir un certificado. Fue entonces cuando los funcionarios advirtieron que llevaba casi dos años cobrando su sueldo indebidamente. Sin embargo, tras percatarse del fallo y solicitar a esta maestra que devolviera el dinero, su respuesta fue tajante: "No puedo devolverlo, me lo he gastado".

La maestra alegó ante el Tribunal Federal suizo que no actuó de mala fe y aseguró no haberse dado cuenta de que el salario seguía entrando en su cuenta, culpando al propio Ayuntamiento de no haber detectado antes el error. Entre los gastos realizados con el dinero ingresado por error, la docente llegó a comprarse un coche con parte de ese dinero.

La versión de la docente, sin embargo, fue rechazada por el juez, quien señaló que la maestra recibía un correo electrónico mensual con sus nóminas y que incluso había declarado los ingresos a Hacienda. Dos aspectos clave que demostraban que era consciente de dichos cobros.

¿Las consecuencias legales? La implicada ha sido condenada a devolver más de 32.000 euros, además de 2.000 euros más en concepto de costas judiciales.

Otro de los aspectos subrayados por el juez, es que tras su dimisión, la docente debía haber notificado formalmente su baja al Ayuntamiento y no solo al colegio para que estos pagos cesaran. Un paso clave que provocó la continuidad de este error administrativo durante meses.

Este caso ha generado un intenso debate en Suiza sobre la responsabilidad individual frente a los fallos del sistema, una discusión que también interpela a países como España. Aunque el error partió de la administración, los tribunales han dejado claro que el desconocimiento no exime del deber de devolver fondos públicos cobrados indebidamente. Una advertencia clara para quienes, por omisión o por comodidad, optan por mirar hacia otro lado.