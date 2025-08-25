Alberto Mondragón, cazador de estafadores: "Muchos pierden sus ahorros en inversiones en Internet y criptos, todo es falso"

Imagen de Alberto Mondragón y una imagen generada por IA de una persona invirtiendo. ChatGPT

Hoy en día nadie está libre de las estafas, ya sea a través de SMS, correo postal y hoy en día, sobre todo, a través de las redes sociales.

Por ello, Alberto Mondragón, tras ser víctima de una estafa, decidió fundar Denuncioestafa.com, una empresa dedicada a cazar estafadores y ayudar a sus víctimas.

Así, este cazador de estafadores ha explicado en qué consiste en su trabajo y cuáles son algunas de las estafas que ha visto en su experiencia al frente de la empresa.

Estafadores, bajo lupa

En España, las estafas se han ido convirtiendo poco a poco en un problema creciente que afecta a miles de ciudadanos cada año. Los métodos tradicionales han evolucionado hasta volverse más sofisticados con el auge de Internet y las nuevas tecnologías.

De tal manera, hoy en día la mayor fuente de estafas está en la red, desde compras online a suplantaciones de identidad en llamadas, correos con links piratas o criptomonedas. Muchos de estos engaños resultan difíciles de detectar hasta que ya es tarde.

Este escenario ha llevado a que se refuerce tanto la vigilancia policial en busca de ciberdelincuentes y la educación ciudadana. Los estafadores aprovechan la confianza y la falta de información, lo que convierte esta prevención en la herramienta más efectiva contra el fraude.

Hace varios años, Alberto Mondragón fue víctima de una estafa, y por ello decidió unirse a más casos como él para formar Denuncioestafas.com. Esta empresa y foro sirve para compartir casos de estafa y cuyas víctimas, desamparadas por la ley, buscan ayuda para encontrar a los responsables.

Mondragón estuvo en el plató de Y Ahora Sonsoles Verano, donde contó acerca de los diferentes casos de estafas que ha vivido y cazado.

"Han pasado muchos estafadores. A través de plataformas con las que colaboro, entran casos muy diversos. Normalmente, las inversiones a través de Internet o criptomonedas son realizadas por incautos que piensan que lo hacen con empresas suscritas a la legalidad, y luego resulta que están ubicadas en paraísos fiscales, lejos de las leyes que nos amparan", contaba el experto.

La gran pregunta era cuál es la técnica para cazar estafadores: "Consiste en seguir la cadena de responsabilidad, desde que el afectado ingresa el dinero. Es muy fuerte: venden su casa, su coche, sus ahorros... Dicen que la avaricia vende el saco, y este es un ejemplo. En muchos casos, la supuesta ayuda llega a ser el estafador".

Uno de los tertulianos le planteó qué clase de jurisdicción tiene su empresa y qué relación tiene con las autoridades competentes.

"La policía actúa solo bajo mandamiento judicial. Nosotros trabajamos dentro del ámbito legal. Somos unos tocapelotas. He llegado a hacer momentos de espera para captar al estafador en cámara. Cuando le mandas una fotografía a diez metros y no le has visto, ahí tiran para atrás. Hacemos una foto al estafador y se la mandamos", indicaba Mondragón.

El plató de YAS Verano quedaba atónito ante lo que contaba Mondragón, y le pidieron que compartiese algún tipo de ejemplo que haya cazado.

"Ahora se está dando el auge de los youtubers", afirmaba Alberto. "Hemos cazado a un estafador que tenía un programa llamado La noche de las cortes que a través de entrevistar a personas famosas con miles de seguidores falsos".

El modus operandis del experto consistía en pretender ser influyente en los medios para después "ofrecer a chavales pagar por unos videobooks de 500 euros, asegurándolos un puesto en series de televisión, películas... y todo era mentira".

Por lo tanto, con estos ejemplos y explicaciones de Mondragón, lo mejor es tener preocupaciones a la hora de navegar por la red, y pararse a pensar dos veces antes de dar click, invertir, o tomar cualquier decisión a través de Internet.