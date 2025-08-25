Un administrador de fincas alerta del error más común en las comunidades de vecinos: "Ese gasto no es del propietario"

Los problemas más graves a veces son también los más inesperados. Y es que estos inconvenientes pueden acecharnos en cualquier entorno. Incluso en el doméstico. Por ello, no hay que bajar la guardia ni aunque estemos en nuestra casa.

Las comunidades de vecinos se han convertido en los últimos tiempos en una fuente habitual de disgustos. Sin embargo, lo realmente grave de esta situación es que muchos de estos contratiempos se producen porque desconocemos cómo se encuentra la ley que regula nuestros hogares.

Uno de los errores más habituales que se produce en este tipo entornos tiene que ver con las terrazas, las cuales se encuentran a veces en un cierto limbo. El problema más frecuente en este sentido son las filtraciones de agua que se producen en estos espacios.

Como las terrazas se tienen en uso privativo, muchos propietarios consideran que las reparaciones le corresponden a ellos mismos. Sin embargo, esto no es así en todos los casos. De hecho, hay una amplia mayoría de situaciones en las que pertenecen a la comunidad.

El especialista en este tipo de temas Alex Nasu ha explicado a través de un vídeo que ha tenido una gran repercusión en redes sociales cómo se deben gestionar este tipo de problemas. Y es que la comunidad está obligada a abonar los gastos en la mayoría de casos.

¿Quién paga la reforma de la terraza?

Las filtraciones de agua en las terrazas son uno de los temas que más dan que hablar en las juntas de vecinos. Y es que todavía hay pocas personas que no saben bien quiénes se tienen que hacer cargo de este tipo de obras y reparaciones.

"¿Pueden las comunidades negarse a pagar unas filtraciones solo porque la terraza es de uso privativo?". Una cuestión que parece tener una respuesta clara y que el administrador de fincas Álex Nasau expone así.

"No, este es un error que suele ocurrir en muchas comunidades, pensar que por el hecho de que una terraza sea de uso exclusivo de un propietario todos los gastos le corresponden a él". Una sorpresa que se han llevado muchas personas que desconocen este asunto.

Pero explica cuál es la diferencia que debemos tener en cuenta. "Hay que distinguir entre lo que es el uso privativo o exclusivo de una terraza y a quién pertenece la titularidad de los elementos que la conforman, es decir, a quién le pertenecen los elementos que forman la terraza.

"Mira, cuando las filtraciones se producen por el deterioro de elementos estructurales como pueden ser la impermeabilización que hay debajo del solado o el forjado estas ante 'elementos comunes por naturaleza' y la reparación es responsabilidad de la comunidad".

Nasu explica que esto es así "independientemente de que el acceso sea exclusivo de un propietario". La clave está en que estos elementos ofrecen una función común y que de su buen estado se aprovecha toda la comunidad o varios vecinos.

"La impermeabilización de la cubierta, aunque se encuentre bajo una terraza de uso privativo, cumple una función común y por lo tanto su mantenimiento recae sobre la comunidad. Así que cuando haya humedades o filtraciones lo primero que hay que hacer es saber dónde está el origen".

"Si está en elementos estructurales como los que he comentado, entonces la comunidad está obligada a pagar, aunque la terraza sea de uso privativo o exclusivo de una vivienda", cuenta el experto Álex Nasu. Aunque no todos los casos son iguales.

"¿Existen excepciones a esto? Sí y hay que tenerlo en cuenta. No es lo general, pero lo primero que habría que hacer es ver los estatutos de cada comunidad porque hay comunidades que sí que dicen claramente que en estos casos y en casos concretos es cada propietario el que se tiene que hacer cargo de estas reparaciones".

"También hay que tener en cuenta que si no es un desgaste normal o no es una falta de mantenimiento como suele ocurrir en muchos edificios antiguos, si es por una causa que se pueda probar por una negligencia o algo que ha hecho mal el propietario pues entonces le corresponde pagar".

"Por ejemplo, liarse a taladrar y que se haya producido una filtración. En ese caso especial sí que es verdad que se tiene que ocupar cada propietario. Pero del mantenimiento general que suele ocurrir en la mayoría de edificios es la comunidad la que se tiene que encargar