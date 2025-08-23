Una turista no se corta y dice lo que muchos piensan de las playas de Barcelona: "Con tanta gente, pensé que nos iban a robar"

Las playas españolas están abarrotadas de locales y turistas que provienen de diferentes partes del mundo para poder disfrutar de un clima envidiable y todo lo que tienen que ofrecer las ciudades y municipios de nuestro país.

El problema que podemos encontrarnos es que muchas de ellas están masificadas, lo que genera preocupación entre los turistas, especialmente por todo lo relacionado con la seguridad.

Muchos se preguntan si pueden disfrutar del agua y darse un buen baño sin preocuparse constantemente por vigilar la toalla y la sombrilla. En esta ocasión, la creadora de contenido de viaje AmericAndo (@americando_) ha visitado Barcelona como destino.

De esta manera, ha elegido la Ciudad Condal para tratar de comprobar si la fama de la seguridad en las playas de Barcelona responde a la experiencia real o no. Tras escuchar numerosos comentarios al respecto, visitó una de sus playas para confirmarlo.

“Estamos en una playa acá en España y nos dijeron que acá es muy seguro. Entonces nos vamos a ir a almorzar y vamos a dejar acá nuestras cosas”, explicó al comienzo de su experiencia, buscando así poner a prueba la confianza del entorno.

Con la finalidad de poner a prueba el entorno, se fue a almorzar a un chiringuito de la playa durante aproximadamente una hora y media, tras la cual regresó al lugar para comprobar si sus pertenencias seguían en el mismo sitio.

No obstante, antes de retirarse del arenal, la creadora de contenido compartió algunas impresiones acerca del ambiente de su alrededor. Destacó que se trataba de una playa “hermosa”, con aguas turquesas y con “muchísima gente”.

“Con tanta gente, pensé que nos lo iban a robar todo”, advirtió AmericAndo, con muchas dudas acerca del tema a tratar. La cantidad de gente que había era lo que más le hacía dudar.

Tras esta apreciación, decidió dejar todos sus enseres, a excepción de la mochila, como la sombrilla, dos camisetas, el mate, la nevera portátil con bebidas, etcétera. Una vez comprobada la hora, se fue y dejó sus pertenencias en la playa.

Finalmente, regresó casi tres horas después a la playa, y para su sorpresa todo estaba “perfecto en su lugar”, de manera que pudo confirmar que, al contrario de lo que muchos piensan, las playas de Barcelona son seguras, al menos en su propia experiencia.

Consejos para evitar robos en la playa

Uno de los momentos más esperados de las vacaciones de verano es el acudir a la playa, si bien se trata de uno de los lugares en los que se producen una mayor cantidad de robos, por lo que es necesario tener en cuenta una serie de trucos y consejos para que no te roben.

Tanto si vas solo como en compañía de la familia o amigos, lo mejor es que siempre se mantenga la alerta. No siempre es posible pedirle a alguien de confianza que esté pendiente de los objetos personales mientras te relajas tomando el sol o te bañas en el mar.

En cualquier caso, hay una serie de recomendaciones básicas que te pueden ayudar a disfrutar al máximo de un día de playa libre de preocupaciones, comenzando por llevar solo lo justo y lo necesario encima.

No es necesario llevar un bolso o mochila repleta de objetos a la playa, ya que no es el lugar adecuado para ello. Es posible que pierdas algún objeto valioso en la arena, que se estropee con la arena o la sal del mar, o que sufras un robo.

Es importante tener especial cuidado con el teléfono móvil, porque se trata de un dispositivo muy delicado que podría dañarse en la playa y que, además, es uno de los objetos más buscados por los ladrones.

Se recomienda llevar lo justo encima, con poco dinero si lo vas a necesitar, y llevar contigo las llaves del coche o de casa en un llavero o cuerda que puedas colgar para evitar que se puedan perder o que te las roben. Salvo que sea necesario, deja el móvil en casa.

De esta forma, se trata de lograr que, en el peor de los casos, te puedan robar la toalla o el protector solar, que no tienen el valor del móvil, la cartera o las llaves.

Otro consejo interesante para mayor seguridad en la playa es utilizar cajas de seguridad con las que evitar robos. Para que los objetos personales no se estropeen con la arena y el agua, el mejor truco es utilizar tuppers de plástico como si fuese una caja.

Los tuppers, de esta manera, no solo sirven para guardar comida, sino que se pueden usar para camuflar las pertenencias y luego enterrarlas en la arena, en un lugar que solo tú conozcas. Lo importante es que no se queden a la vista de cualquiera.

Otra opción interesante es usar botes vacíos de crema solar para guardar tus objetos personales en ellos, tales como dinero, pulseras o gafas, entre otros, e incluso se pueden ocultar objetos bajo la propia toalla de la playa.

De igual modo, existen cajas o cofres antirrobo especiales para la playa, que suelen incluir una pala para que se pueda anclar a la arena y llevan un candado con combinación numérica. Si vas a tomar el sol, es preferible que tengas contigo tus objetos personales, sin dejarlos a mucha distancia.

Con estos simples consejos podrás disfrutar de una experiencia más segura y sin preocupaciones en la playa.