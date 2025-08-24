Simón Pérez: "Gano 500€ al día en mis directos y mi psiquiatra me ofreció una 'paguita' de la Seguridad Social"

Hace años Simón Pérez y su pareja, Silvia Charro, eran conocidos como gurús de las hipotecas. Se dedicaban a dar trucos y consejos sobre tipos de hipotecas para los interesados en adentrarse en el mundo inmobiliario.

Sin embargo, en 2017 la pareja se hizo viral por un vídeo en el que por las drogas, se convirtieron en el hazmerreír de las redes. Hoy en día han asumido su rol de entretener en Internet, haciéndolo el centro de su vida y sacrificando su salud por su público.

De hecho, Simón ha confesado que, más allá del dinero que recibe de sus seguidores, su psiquiatra le llegó a ofrecer una pensión de la Seguridad Social debido a su estado de salud mental y sus diferentes adicciones.

Simón y las pagas

Parece como un futuro muy lejano pero hace menos de una década Simón Pérez y Silvia Charro protagonizaban diferentes vídeos y participaciones en televisión como asesores financieros

No obstante, después de una fiesta, la pareja había consumido bastantes drogas pero decidieron cumplir con un compromiso laboral grabando un segmento para Periodista Digital hablando sobre las hipotecas a tipo fijo.

El comportamiento de ambos se hizo viral y se volvió carne de memes. Debido a su adicción, se les cerró las puertas en el área financiero y perdieron su trabajo. En su lugar, Silvia y Simón asumieron su puesto de personajes de Internet.

Dejaron atrás su vida financiera para convertirse en streamers donde cumplían retos y peticiones de sus seguidores a cambio de donaciones. Todo para alimentar sus adicciones y caer en un pozo donde su propia vida está en juego.

"Le decía, últimamente me meto 10-15 gramos al día. No tiene sentido esto. Son 500 euros al día. Puedo consumir 10-15 gramos al día. Son entre 500 y 700 euros. Me lo pagan los subs, yo no me puedo gastar 500 euros al día. La doctora me decía que todos los que me ven son unos psicópatas y los hacía responsables", revelaba Simón en el canal de ZonaGemelos.

El asesor convertido en streamer confesó que sus seguidores llegan a pagarle hasta 500 euros al día por cumplir sus retos, mientras que él lo usa para alimentar sus adicciones.

Silvia, su pareja llegó a contar su realidad: "El tema de Simón es que a él le han derivado muchas veces a patología dual y no se sabe si él tiene un problema mental y eso lleva a que consuma drogas, o el consumo de drogas le ha producido un problema mental".

Por su parte, Simón contó los grandes problemas mentales y de salud que sufre. "No hace falta ni saber cuál ha sido primero, desde muy joven las dos se han ido mezclando. A veces es la droga como medicina, a veces es la medicina como droga", indicaba.

En todo caso, el ex-asesor comentaba cómo en sus consultas a su psiquiatra, le comentó que podía conseguirle acceso a una 'paguita'.

"Estaba yendo a adicciones, el año pasado que solo consumí dos veces, pues me derivaron al psiquiatra normal, no al de adicciones. Me decían que me podían dar una paga por el problema mental que sufro, habiendo dejado las drogas. Aún así me podían dar una paga", afirmaba Simón.

La 'paga' a la que posiblemente se refería la psiquiatra sería la pensión por incapacidad permanente por su estado de salud y sus adicciones.

La pensión por incapacidad permanente es una prestación económica que otorga la Seguridad Social a aquellas personas que, por enfermedad o accidente, ven reducida o anulada su capacidad laboral de manera definitiva. Su objetivo es compensar la pérdida de ingresos al no poder trabajar en las mismas condiciones que antes.

Existen distintos grados (parcial, total, absoluta y gran invalidez), que determinan la cuantía a percibir y las condiciones del beneficiario. El importe depende de la base de cotización y los años trabajados, aunque también existen modalidades no contributivas para quienes no han cotizado lo suficiente.