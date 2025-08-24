Un piso de alquiler de tres habitaciones por 400 euros a media hora de Madrid: “No quiero inquiokupas”

El precio del alquiler de vivienda no está disponible para todos los bolsillos. De media, en España, se sitúa en 14,6 euros el metro cuadrado en el mes de julio, según Idealista. Una subida del 10,9% interanual. Es decir, que un piso de 80 metros cuadrados se alquila por 1.169 euros al mes.

Como en toda media, hay precios que están por encima de esa cantidad, y otros, por debajo. Se trata de caseros que ponen su piso por debajo del precio de mercado. Uno de ellos es Julio Jesús Sánchez, que tiene un piso de 80 metros alquilado por 400 euros mensuales.

Una cantidad que, en determinados municipios, puede parecer normal. Pero no lo es tanto si hablamos de Pinto, un municipio situado a tan solo 20 kilómetros de Madrid (media hora en coche).

Porque si revisamos el precio medio en la localidad madrileña, volviendo a usar los datos de Idealista, allí el precio medio del metro cuadrado es de 12,2 euros. Es decir, que un piso de 80 metros se alquila por 976 euros mensuales.

“Prefiero pájaro en mano que ciento volando”, subraya Julio Jesús Sánchez que heredó dicho piso de sus padres. "No quiero inquiokupas", añade. Y es que, viendo las estadísticas, podría incrementar bastante el precio del alquiler.

Tres habitaciones y un cuarto de baño

Ese precio de 12,2 euros de media en Pinto es bastante inferior al de Madrid capital, donde la cantidad llega a ser de 22,1 euros (1.768 euros de media en un piso de 80 metros). En el distrito de Salamanca, se dispara hasta los 26,8 euros (2.144 euros para un piso con las anteriores características).

“El piso tiene tres habitaciones, comedor y un cuarto de baño. Es un edificio con 50 años de vida, un bajo, pero lo reformé cambiando suelo, puertas y ventanas hace diez años y ya llevan seis años los mismos inquilinos”, indica Julio Jesús.

Además, se trata de un piso céntrico con muchas tiendas y supermercados alrededor, además del parque central del municipio. “Todo lo tienes a mano. No tienes que coger el coche para nada”, añade.

Julio Jesús no suele subir el alquiler año a año a sus inquilinos, sino que prefiere hacerlo una vez hay que renovar el contrato. “Son buena gente, pagan religiosamente y no dan problemas a los vecinos”, remarca.

Por último, señala que hay amigos y conocidos que le dicen que está perdiendo dinero, que no sea tonto, y que les suba más el alquiler. Incluso todos los meses una inmobiliaria le llama para saber si se han ido los inquilinos y necesita de sus servicios.

“A todos ellos les digo que por qué debo subir el precio. Los inquilinos actuales no me han fallado y el riesgo de meter a alguien que no te pague es grande. Creo que ahora los llaman inquiokupas”, concluye.