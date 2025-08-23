Javier Sobrino, catador de hoteles en España: "Si quieres descansar en tu estancia, evita alojarte en estas habitaciones"

Imagen generada por IA de una familia en un hotel y Javier Sobrino, probador de hoteles. ChatGPT

Con la llegada del verano, es momento de que muchos españoles opten por darse una escapada, descansar y alejarse de la rutina. En muchos casos la mejor opción suele ser un hotel.

Así, cuando llegas a una ciudad hay hoteles y hoteles. Unos con más estrellas, otros con mejores valoraciones o con más o menos servicios.

Sin embargo, Javier Sobrino, un catador de hoteles, se ha encargado de explicar el aspecto clave que debes tener en cuenta cuando llegas a tu estancia y te asignan una habitación.

La habitación a ignorar

España es un país en el que su industria líder es el turismo. Hay cerca de 3 millones de trabajadores dedicados al sector turístico y representa el 13,4% del empleo total en España.

Además, el turismo representa el 13% del PIB y el pasado año llegaron 94 millones de visitantes que aportaron 126.000 millones de euros en gasto.

De tal manera, nuestro país es uno de los países con mayor oferta hotelera del mundo, con más de 17.000 establecimientos registrados según datos del INE. Por eso, pequeños detalles como la ubicación de la habitación pueden marcar la diferencia en la valoración final del huésped.

En destinos turísticos como Madrid, Barcelona, la Costa del Sol o las Islas Baleares, la rotación de huéspedes es altísima y muchos viajeros buscan principalmente descanso tras largas jornadas de ocio o trabajo.

En este contexto, recomendaciones como las de Javier Sobrino, probador de hoteles, cobran especial relevancia: conocer qué habitaciones evitar puede ser decisivo para disfrutar plenamente de la estancia.

Javier se dedica a viajar por diferentes hoteles de España a experimentar cómo es su servicio y atención, y luego compartirlo a través de sus redes sociales.

El catador estuvo en la COPE, donde le preguntaron una de las grandes preguntas de los huéspedes: ¿Qué pasa con las habitaciones que terminan en 01?

"Hay un problema: las habitaciones 01, como la 101 o la 201, suelen estar en la esquina, es decir, cerca del ascensor y también de la salida de las escaleras del hotel. Cada vez que pasa un huésped por esa zona o baja por las escaleras, se escucha. Incluso, colocándome en habitaciones de esa esquina, también se oye el ascensor", señalaba el experto.

Por ello, Sobrino fue muy directo con su consejo cuando te vayas a alojar en un hotel: "Así que, si tu idea es descansar, intenta evitar esas habitaciones. Y si te la asignan, díselo inmediatamente al personal para que te puedan dar una al final del pasillo o alguna que sea más tranquila".

En definitiva, la elección de la habitación puede ser tan importante como el propio hotel. Evitar aquellas situadas en zonas ruidosas, como las que terminan en 01, es un consejo sencillo que puede mejorar notablemente la experiencia del viajero.

Tal y como recuerda Javier Sobrino, aunque sea nuestro principal objetivo en las vacaciones, descansar bien es el verdadero lujo en cualquier estancia.