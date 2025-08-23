Ángeles, 49 años, alto y claro sobre la mejor rutina saludable para perder peso en España: "En 13 meses perdí 33 kilos"

Ángeles, 49 años, alto y claro sobre la mejor rutina saludable para bajar de peso en España: "En 13 meses perdí 33 kilos"

¿Sientes el abdomen hinchado, el cuerpo pesado y la energía por los suelos? Es muy común que, después de un verano de diversión o simplemente por el ritmo de vida, las reuniones sociales y las comidas fuera de casa nos hagan ganar esos kilos de más que tanto nos incomodan.

Pero, el cambio es posible y mucho más sencillo de lo que imaginas. Historias como la de Mª Ángeles Guerrero demuestran que recuperar el bienestar está al alcance de tu mano, incluso cuando tu profesión parece ponerte barreras.

Mª Ángeles, de 49 años, se enfrentaba un gran desafío. Comenzó el 2 de abril de 2024 con 88.4 kg, un IMC de 36.5 y un 40.2% de grasa corporal. Su profesión, cocinera en un restaurante, complicaba aún más la posibilidad de seguir una dieta. Pero ella no se rindió nunca.

Con la ayuda de expertos, Mª Ángeles demostró que la constancia y la paciencia son claves. En menos de siete meses, logró una increíble pérdida de más de 30 kilos, pasando a 56.8 kg en octubre de 2024.

A día de hoy, en mayo, sigue en mantenimiento con 54.9 kg, con visitas mensuales de control. ¿Su secreto? Revisiones semanales, dietas adaptadas a sus horarios y la combinación con el ejercicio. Una verdadera transformación que te dejará sin palabras.

La historia de Mª Ángeles no es un caso aislado. Naturhouse se implica "más allá del deber con el cliente", ofreciendo planes nutricionales diseñados por profesionales que van mucho más allá del simple control de peso. Ella se puso en manos de los expertos en nutrición de Naturhouse del franquiciado de Vinaròs (Castellón) de Carrer de Sant Vicent, 27.

Su enfoque combina una alimentación equilibrada con complementos naturales que favorecen la eliminación de toxinas, líquidos retenidos y grasas acumuladas. ¿El objetivo? No solo perder peso, sino también mejorar la digestión, reducir la hinchazón y recuperar esa sensación de bienestar corporal.

Esto fue crucial para Francisco, quien a sus 57 años perdió 35 kilos en solo 23 meses, sintiéndose "una persona nueva, diferente, dinámica, feliz". O el caso de Bruno Aranda, que a sus 61 años perdió 33.5 kg en solo siete meses, despidiéndose del dolor de rodillas y el cansancio constante.

Para él, ya no es una lucha, sino "su forma de vivir". Y Pilar, de 44 años, quien logró perder 14 kilos en 4 meses. Todos ellos son el vivo ejemplo de que cuidarse puede ser sencillo, rápido y eficaz, sin poner en riesgo la salud ni renunciar al placer de comer.

Y si buscas resultados más inmediatos para esos momentos en que el reloj apremia, Naturhouse también cuenta con opciones como el Pack Express, diseñado para ayudarte a perder hasta 2 kilos en solo 48 horas. ¡Una solución segura y práctica!

Este plan combina una alimentación específica con suplementos clave. Incluye, por ejemplo, los Copos de Redunat Fibra para desayunos y meriendas, que ayudan a depurar y controlar el colesterol.

Para almuerzos y cenas, ofrece platos preparados ricos en proteínas de alto valor biológico y glucomanano, una fibra natural que aumenta la saciedad y reduce la ingesta calórica.

Además, se apoya en complementos como Levanat Forte, que activa el metabolismo de las grasas, y el Cóctel Berlín, con propiedades diuréticas y digestivas que ayudan a eliminar líquidos y mejorar la circulación. Es la solución idónea para "sentir una mayor sensación de ligereza" en muy poco tiempo.

La historia de Mª Ángeles, como la de Francisco y Bruno, es un recordatorio inspirador de que un futuro con más vitalidad y comodidad con tu cuerpo es totalmente posible.

No es una lucha, sino una mejora integral de tu calidad de vida. Naturhouse te acompaña en cada paso para que recibas el bienestar sintiéndote bien tanto por fuera como por dentro. ¿Estás listo para iniciar tu propia transformación?