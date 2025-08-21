Un hostelero de Zamora, contundente con el efecto de los incendios: “Pasamos de ser un pueblo bullicioso a un desierto”

España lleva más de una semana asolada por las llamas, con un balance de 40 incendios activos, más de 300.000 hectáreas calcinadas y 33.750 desalojados.

Una de las comunidades que ha tenido que hacer frente a esta terrible realidad es Zamora, donde las llamas avanzan sin control y varias zonas han tenido que ser evacuadas.

Ángel Velasco es propietario del Hostal Martín en Sanabria, en la localidad de Ribadelago. El hostelero contó en Espejo Público cómo se está viviendo la situación de los incendios forestales y, en su caso, cómo ha afectado al turismo.

"Estábamos sirviendo el desayuno cuando evacuaron"

El hostelero expresó que en Ribadelago "somos un poco afortunados porque han evacuado ya San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Trefacio... bueno, una serie de pueblos que estaban en la dirección de la evolución del incendio en esta parte".

Sin embargo, acotó que cuando comenzó el incendio por la zona recibieron todos una alerta en el móvil que recomendaba evacuar: "Ayer estábamos sobre las 9 y algo de la mañana, estábamos comenzando los desayunos cuando llegó la alerta a todos los móviles".

Además de esto, recordó que "también llegó la Guardia Civil recomendando que nos fuésemos todos porque las carreteras estaban cortadas en el sentido de entrada y solo se podía salir de aquí".

Otro de los motivos expresados por la Guardia Civil para justificar la evacuación de la zona es que "el ambiente estaba bastante cargado de humo".

Ángel Velasco en el programa 'Espejo Público' Antena 3

La consecuencia para el negocio del hostelero tras estas advertencias fue que "pasamos de una ocupación importante de esta semana pasada, que es la semana más potente del año en ese sentido, la semana del puente de agosto, a cero".

También manifestó que la pérdida de ocupación no solo afectó a hoteles y hostales, sino también a las viviendas de uso turístico de personas que tenían casa en la zona o se alojaban con familiares.

"No solamente se fueron las personas que estaban alojadas en establecimientos hoteleros, sino también lo que es el turismo local, es decir, muchas personas tienen casa aquí o tienen familiares aquí y estaban pasando estos días con ellos", expuso.

Así, lamentó con un aire pesimista que "pasamos de ser un pueblo más o menos bullicioso con niños y tal a convertirnos en un desierto en el que a lo mejor hay aquí 30 o 40 personas".

Unas horas después de su intervención en Espejo Público, el viento empujó el fuego originado en Porto de Sanabria hacia Ribadelago y la población tuvo que ser evacuada a causa del humo, sumándose así a los miles de desalojados en los últimos días.