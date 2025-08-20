El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Gobierno va a declarar el próximo martes 26 como zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios. Continúa habiendo miles de personas confinadas y evacuadas en algunos puntos del noroeste del país. En estos momentos, hay 21 incendios activos de nivel 2.
Tras las llamas, las partículas tóxicas: el récord de emisiones subirá los enfermos de pulmón y cáncer y la mortalidad
Las llamas llevan más de diez días asolando España. Los bomberos forestales luchan sin tregua contra el fuego en Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. 11 de las 17 comunidades autónomas que conforman el país.
Hasta el 18 de agosto habían ardido 348.238 hectáreas, casi el 0,7% del territorio nacional. Por desgracia, no acaba con la extinción de las llamas, porque tras ellas, las emisiones contaminantes seguirán asediando a los ciudadanos.
Aemet pide precaución y confirma que se reduce el riesgo de incendios
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pedido precaución a los ciudadanos porque todavía "quedan zonas con peligro muy alto o extremo de incendios, sobre todo en el oeste y sur de la Península".
En un post en X han indicado que "el nivel de peligro de incendios en España ha descendido" desde que remitiera la ola de calor el pasado lunes, "por lo que no hay que bajar la guardia".
Durante la jornada de hoy, solamente la provincia de Málaga está en alerta por calor.
🔥La ola de calor remitió el pasado lunes y, en general, el nivel de peligro de incendios ha descendido en España.— AEMET (@AEMET_Esp) August 20, 2025
→ No obstante, quedan aún zonas con peligro muy alto o extremo, sobre todo en el oeste y sur de la Península, por lo que no hay que bajar la guardia. ¡Precaución! pic.twitter.com/m6UCBB8fdt
Las 3 noches en vela de Arsenio Pombo, el alcalde de Oencia que no se rinde contra el fuego: "Los vecinos han salvado los pueblos"
Las ojeras de sus ojos esconden tras de sí un mar de sentimientos que, tras tres días de infarto e insomnio, es incapaz de asimilar. Se llama Arsenio Pombo, y es el alcalde de Oencia (León), un municipio de casi 100 kilómetros cuadrados y poco más de 200 habitantes regado de árboles en el que hace tres días lo imposible se hizo real, cuando una lengua de fuego procedente de Orense decidió amenazar los nueve núcleos urbanos de este rincón de El Bierzo.
Última hora de los incendios | 2 municipios de la comarca de Sanabria han sido evacuados esta noche
Las bajadas de las temperaturas y el incremento de la humedad han ayudado a que los equipos de extinción puedan avanzar en la extinción del incendio de Porto, en la comarca de Sanabria.
Durante la noche, las llamas no han penetrado en ningún terreno ambiental, aunque se estima que este incendio ha podido quemar ya 16.000 hectáreas en un área muy cercana al enclave natural del Lago de Sanabria.
Esta noche, 2 municipios de la comarca de Sanabria han sido evacuados, alcanzando la cifra total de 12 poblaciones que han tenido que ser desalojadas en este territorio zamorano.
La Xunta afirma que ha desplegado el mayor despliegue de su historia en los incendios
Las llamas continúan devorando la provincia de Orense y las fuertes rachas de viento han provocado que salten la frontera con Lugo. Hay, al menos, 68.000 hectáreas calcinadas en Galicia en esta ola de incendios 8 incendios activos.
La Xunta de Galicia ha afirmado que tiene en marcha el mayor despliegue de su historia: 3.000 profesionales del servicio autonómico, 200 bomberos y miembros de los Grupos de Emergencia Supramunicipal (GES) y de Protección Civil, y 343 brigadistas municipales.
Además, cuentan con 380 motobombas, 36 buldócer y 12 vehículos anfibios batracio.
Cortadas ocho carreteras por los incendios, ninguna nacional
Ocho carreteras españolas, ninguna de ellas nacional, continúan cortadas en la mañana de este miércoles a causa de los incendios forestales en varias provincias de Asturias y Castilla y León, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
En Asturias está cortada la carretera CO-4 entre Covadonga y Gamonéu, en ambos sentidos. El resto de vías afectadas se encuentran en Castilla y León, todas en ambos sentidos, y son: en León, la LE-164, entre Yebra y Llamas de Cabrera; la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Salas de los Barrios y Bouzas; y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.
"Me quedo a defender mi casa del fuego, no desalojo": las multas a las que se exponen los 'insumisos' de los incendios
El verano de 2025 será recordado como uno de los peores, de entre los recientes, en materia de incendios.
Decenas de puntos calientes por media España, de Este a Oeste, al alimón con una histórica y extensa ola de calor, han provocado que la superficie arrasada sea más que el triple que la que ardió en 2024.
Sin embargo, a raíz de esta situación, decenas de ciudadanos han expresado que harán caso omiso a estas órdenes. Se arriesgarán a una multa y no abandonarán sus casas.
Cerca de 2.600 vecinos de 48 poblaciones continúan desalojados por los incendios en León
Un total de 2.566 personas de 43 localidades leonesas continúan desalojadas de sus casas debido a alguno de los 11 incendios con nivel de emergencia 1 y 2 que se registran en la provincia, según los últimos datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León.
Un número que ha reducido las 60 poblaciones desalojadas y los 4.318 vecinos que estaban evacuados en el día de ayer, tras el realojo durante este martes de gran parte los vecinos evacuados de numerosos pueblos por el incendio de Llamas de la Cabrera.
Tras la reunión Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) se ha informado que la situación de muchos de los incendios ha mejorado debido a la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad que han facilitado las actuaciones de los diferentes operativos de extinción, aunque aún preocupan varios incendios, sobre todo el de Anllares del Sil y Fasgar.
Última hora de los incendios | El servicio de tren entre Madrid y Andalucía se ha restablecido
El servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía se restableció anoche después de estar varias horas suspendido por un incendio propagado a la altura de Toledo, cerca de las vías de tren.