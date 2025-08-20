La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pedido precaución a los ciudadanos porque todavía "quedan zonas con peligro muy alto o extremo de incendios, sobre todo en el oeste y sur de la Península".

En un post en X han indicado que "el nivel de peligro de incendios en España ha descendido" desde que remitiera la ola de calor el pasado lunes, "por lo que no hay que bajar la guardia".

Durante la jornada de hoy, solamente la provincia de Málaga está en alerta por calor.