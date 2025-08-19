Castilla-La Mancha rebasa las 12.000 parejas de hecho registradas en los últimos 25 años

Qué es amor líquido: así es el nuevo concepto de amor cada vez más común en España. David-Prado Istock

El Registro de parejas de hecho de Castilla-La Mancha, creado en el año 2000, cumple este 2025 su vigésimo quinto aniversario convertido en una figura cada vez más relevante dentro del marco legal y social de la comunidad.

Según los últimos datos publicados, en este cuarto de siglo se han formalizado un total de 13.963 uniones, de las cuales 12.217 permanecen vigentes hasta el pasado 10 de agosto.

De este conjunto, 1.377 parejas se han inscrito a lo largo de este año, lo que confirma la consolidación de esta fórmula como una alternativa real al matrimonio convencional.

La provincia de Toledo lidera las cifras desde la creación del registro con 6.202 uniones, lo que supone casi la mitad del total (47,42%). Le siguen Ciudad Real, con 3.265 parejas (23,38%), Guadalajara, con 1.927 (13,80%), Cuenca, con 1.330 (9,53%) y Albacete, que suma 1.239 inscripciones (8,87%).

Parejas de hecho

Aunque el número global de uniones registradas es de 13.963, 1.746 se han dado de baja a lo largo de estos 25 años, lo que representa el 12,5% del total.

En cuanto a la composición de las parejas inscritas, 11.876 son heterosexuales, mientras que 341 corresponden a uniones entre personas del mismo sexo.

Fenómeno en auge

Cada vez más ciudadanos eligen esta opción frente al matrimonio tradicional siendo una de las razones principales la simplicidad de los trámites. Constituirse como pareja de hecho es un procedimiento más rápido y menos burocrático que contraer matrimonio.

Esta figura ofrece ventajas laborales y sociales equiparables a las del matrimonio. Cada vez más convenios colectivos reconocen derechos como los permisos retribuidos por enfermedad, hospitalización o fallecimiento de la pareja.

Beneficios prácticos y sociales

Otro de los motivos que explican su popularidad es la protección en materia de Seguridad Social. Las parejas de hecho pueden acceder a la pensión de viudedad siempre que acrediten una convivencia estable y la inscripción formal previa en un registro oficial, lo que otorga seguridad económica al miembro superviviente en caso de fallecimiento.

Más allá de lo laboral y lo económico, la inscripción en el registro también facilita el acceso a beneficios sanitarios y administrativos. En muchos casos, la persona no asegurada puede ser reconocida como beneficiaria en el sistema de salud a través de su pareja registrada.

Tradición y modernidad

El auge de las parejas de hecho responde también a un cambio cultural y generacional. Muchas personas jóvenes consideran que el matrimonio arrastra connotaciones más tradicionales, mientras que la pareja de hecho se percibe como una forma de formalizar la relación sin perder flexibilidad.

Sin embargo, todavía existen diferencias jurídicas entre el matrimonio y las parejas de hecho. Los derechos sucesorios y fiscales no están completamente equiparados, aunque la brecha se ha reducido en los últimos años gracias a reformas legislativas y al reconocimiento progresivo por parte de la jurisprudencia.

Fórmula con futuro

Con el balance de estos 25 años, el Registro de parejas de hecho de Castilla-La Mancha refleja la consolidación de una alternativa al matrimonio que ha sabido adaptarse a los tiempos.

Su crecimiento en número de inscripciones demuestra que cada vez más personas valoran la posibilidad de dar un paso legal en su relación sin necesidad de pasar por el matrimonio civil o religioso.