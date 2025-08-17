Un empresario con 15 años de experiencia estalla: "Nos salva la inmigración, nadie quiere trabajar en la construcción"

En una época en la que existe tanto debate con la inmigración, hay quienes aseguran su importancia para el desarrollo económico de España en los últimos años, tal y como ha defendido el empresario José Luis Azañón en el programa LaSexta Xplica.

En su opinión, la llegada de población migrante ha sido fundamental para poder sostener sectores fundamentales dentro de la sociedad, por lo que considera que hay que darle la importancia que merece.

"Lo mejor que le ha pasado a este país en los últimos años ha sido la inmigración", explica el empresario, que destaca que, si no fuese por ella, "en este país estaríamos en una situación infinitamente peor de la que estamos".

Azañón también fue muy crítico con la actitud que tiene gran parte de la población española con respecto al empleo, y es que, en su opinión, "nadie quiere trabajar en el campo, ni la construcción", ni tampoco en cualquier otro trabajo que requiera de esfuerzo físico.

Este hecho le parece especialmente preocupante, destacando que "es una lástima" que esto suceda, y es por ello por lo que da valor a que la inmigración haya llegado para cubrir esas carencias.

La inmigración, salvavidas económico

Para el empresario, la inmigración ha sido un gran salvavidas para la economía española, que de no ser por ella se encontraría en una situación mucho peor a la que se vive en la actualidad, sobre todo en determinados sectores como la agricultura o la ganadería.

José Luis Azañón, que ha tenido negocios en cuatro sectores diferentes, puso como ejemplo la construcción, asegurando que se trata de un sector que no podría mantenerse sin trabajadores inmigrantes: "Si no fuera por la inmigración, en este país no se construía".

El empresario detalló que los salarios en este sector han incrementado de forma notable en los últimos años, no solo por cumplir los convenios, sino por la necesidad que se ha encontrado por pura necesidad ante la falta de mano de obra.

Esta escasez ha hecho que determinados perfiles de trabajo, como el de encofrador, uno de los más demandados, permite llegar a alcanzar salarios de hasta 3.000 euros al mes, aunque destaca que el problema es que "no hay encofradores".

Durante su intervención en el programa, Azañón también mostró sus críticas al sistema de formación profesional en España. En su opinión, existe una desconexión entre la formación teórica y las necesidades prácticas que realmente tiene el mercado laboral.

El empresario asegura que la FP no se encuentra concebida para formar a nivel profesional, sino teórico, lo que considera un gran error. También recalca que existe una falta de orientación a los jóvenes en los institutos, lo que lleva a que muchos ni siquiera consideren como posibilidad una FP.

En su opinión, es imprescindible que se apueste por una mayor formación profesional práctica y que se adapte a los requerimientos del mercado. Igualmente, considera que hay que eliminar el estigma sobre estos estudios frente al modelo universitario tradicional.

Para José Luis Azañón es fundamental reaccionar y tratar de guiar a las nuevas generaciones para que decidan adentrarse en empleos reales y sostenibles, de manera que estén orientados a profesionales con alta demanda que les permitan incorporarse al mercado laboral con garantías.

¿Empeorará el empleo?

Los jóvenes españoles han mostrado su pesimismo con respecto a su futuro laboral, tal y como ha demostrado el X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes que analiza las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios en España.

El estudio realizado por ABANCA junto a ESIC University, Praxis MMT y Herbalife, ha recogido las opiniones de un total de 11.469 estudiantes de 4º de la ESO, y los dos cursos de Bachillerato, así como de ciclos básicos, medio y superior de Formación Profesional.

Teniendo en cuenta sus opiniones, se determinó que un 44,3% considera que el empleo empeorará en los próximos cinco años, mientras que un 30,6% de los encuestados cree que la situación será similar a la actual. Solo un 25,1% cree que el futuro laboral será mejor que el actual.

Las mujeres (46,4%) se muestran más pesimistas que los hombres (42,1%) sobre sus perspectivas de futuro, mientras que, centrándose en las comunidades autónomas, los más pesimistas son los jóvenes de Baleares, Navarra y Canarias, y los más optimistas los de Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura.

La percepción de los jóvenes sobre la situación del empleo con vistas a cinco años ha empeorado con respecto al mismo informe del año pasado, cuando eran un 37% de los encuestados los que pensaban que la situación laboral empeoraría.

Pese a todo, aunque el futuro del empleo lo observan con cierto pesimismo, un 65,7% de los jóvenes confían en ser capaces de conseguir trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios.

Por otro lado, en lo que respecta a los factores que consideran más importantes a la hora de encontrar un trabajo, el 57,5% destaca las ganas de trabajar; el 47,5% el tener un buen nivel de idiomas; un 46,1% los conocimientos; y un 45,9%, la experiencia.

Igualmente, hay que destacar que 9 de cada 10 jóvenes cree que la inteligencia artificial cambiará el mundo tal y como lo conocemos en la actualidad, y un 78,3% considera que la IA va a tener un impacto negativo sobre el trabajo, restando puestos en diferentes sectores.