José Elías (49 años) no se corta sobre comprar una segunda vivienda: "Tener dos hipotecas es una gilipollez"

En su paso por el podcast de Jordi Wild, el conocido empresario José Elías Navarro ha hablado acerca del sector inmobiliario, sin tener reparos a la hora de hablar claro acerca de la posibilidad de comprar una segunda vivienda.

En su caso, asegura que solo tiene una vivienda, y que esta "basta cuando entiendes que el valor real está en cómo vives, no en cuántas propiedades tienes". Asegura que llegó a la conclusión de que "tener dos hipotecas es una gilipollez".

En su lugar, cuando viaja, prefiere pagar un hotel, explicando que en su caso hace tres viajes al año. Recalca que, en lugar de tener una segunda casa, es más que suficiente tener una vivienda y tenerla bien y como a cada uno le guste.

¿Merece la pena comprar una segunda vivienda?

Tras comprar una vivienda habitual, son muchas las personas que sueñan con tener una segunda residencia a la que poder acudir en vacaciones o fines de semana, pero al mismo tiempo hay quienes se plantean si verdaderamente merece la pena comprar una segunda vivienda.

Esta es una pregunta que siempre hay que hacerse y valorar si realmente es necesario o no, ya que se trata de una gran inversión por la que no solo habrá que hacer un gran desembolso económico, sino que podría llevar a tener que pedir un préstamo hipotecario.

Más allá de la opinión de José Elías, es necesario tener en cuenta tanto los pros como las contras que tiene apostar por la compra de una segunda vivienda.

Pros de comprar una segunda vivienda

Entre las principales ventajas de comprar una segunda vivienda tenemos que destacar la posibilidad de tener un alojamiento propio en vacaciones, siempre disponible para nosotros y sin tener que lidiar con quebraderos de cabeza con respecto al destino a elegir.

Contar con una segunda residencia es una garantía si lo que quieres es organizar tus vacaciones en el último momento. Además, puedes tener equipada la vivienda para poder evitar tener que llevar muchas maletas encima en cada viaje.

Otro motivo para tener esta vivienda es el poder ahorrar costes de alojamiento durante las vacaciones, una partida que supone en torno al 34% del presupuesto vacacional de las familias españolas. Por lo tanto, se trata de un importante ahorro durante el periodo estival.

Se trata de una inversión a largo plazo que permite eliminar por completo el presupuesto en hoteles, además de la ventaja adicional de que el alojamiento estará equipado a tu gusto. Tampoco hay que olvidar que se puede obtener un rédito económico alquilando la vivienda.

De esta manera, durante los meses en los que no vaya a estar ocupada por ti, podrás alquilarla a otras personas, generando así ingresos adicionales, sobre todo si se encuentra ubicada en lugares con alta afluencia turística.

A todo ello hay que sumar que es una alternativa ideal para escapadas de fin de semana, además de tener la posibilidad de ampliar tu círculo de amistades con quienes residan en el pueblo o barrio en el que esté situada.

Contras de comprar una segunda vivienda

Una vez tenidas en cuenta todas sus ventajas, no hay que olvidar los inconvenientes de comprar una segunda vivienda, siendo uno de los principales problemas el hecho de que pueda llegar a provocar un sobreendeudamiento familiar.

Nunca se debe tomar una decisión de la compra de una segunda vivienda de manera impulsiva o solo por razones emocionales. Hacerlo en un contexto financiero desfavorable puede llevar a un gran problema financiero para la familia, hasta poder convertirse en un gran lastre económico.

Otro problema asociado es que, al comprar una segunda vivienda, de alguna manera se limitan las experiencias vacacionales, al vincularse a un solo destino al que acudir cada año. Si eres una persona de las que disfruta visitando nuevos destinos, esto no es para ti.

Entre las contras al comprar una segunda residencia también hay que destacar que, si ya tienes una hipoteca, estarás afrontando un gran riesgo financiero, al tener que asumir dos préstamos hipotecarios durante varios años.

Comprar una segunda vivienda teniendo una hipoteca hará que la entidad bancaria solicitará mayores garantías para concederla, ya sea exigiendo una mayor entrada inicial o un aval. Los bancos son conscientes de que en una segunda residencia las probabilidades de impago crecen.

Por este motivo, es habitual que las entidades financieras se muestren más reacias a la hora de conceder una segunda hipoteca, lo que las llevará a analizar el contexto financiero con el máximo detalle.

Aunque hay quienes no lo tienen en cuenta, tener una segunda vivienda a la que solo acudes unas pocas veces al año tiene un riesgo adicional. Al haber largas temporadas en las que no podrás desplazarte a ella, puedes tener mayor riesgo de sufrir una intrusión.

Es por ello por lo que es imprescindible adoptar las medidas de seguridad oportunas para poder así tener la confianza de que no habrá amigos de lo ajeno u okupas que puedan acceder a la vivienda.

Por otro lado, hay que destacar que hoy en día comprar una segunda vivienda puede ser muy caro, ya que el mercado inmobiliario ha llevado a un gran crecimiento en el coste de los inmuebles. La creciente demanda ha hecho que incluso los destinos más económicos se hayan encarecido.

Finalmente, recordar que comprar una segunda vivienda aumenta los gastos fijos mensuales a los que hacer frente, y no solo tiene que ver con la hipoteca, sino también con los gastos de la comunidad, el mantenimiento de los suministros, seguros del hogar…