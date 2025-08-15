Talher, filial de Clece, intensifica la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León

Como cada verano, los incendios forestales vuelven a poner en jaque a nuestro país. El balance hasta la fecha es alarmante: tres víctimas mortales, decenas de heridos, cerca de 10.000 personas evacuadas de sus hogares y más de 59.000 hectáreas calcinadas.



Entre las zonas más castigadas está Castilla y León, que en los momentos más críticos llegó a registrar 15 grandes incendios activos al mismo tiempo. En apenas cuatro días, el fuego consumió casi 23.000 hectáreas en esta comunidad, con frentes abiertos en León, Zamora, Palencia, Salamanca y Ávila.



En medio de esta emergencia, sobresale la entrega de las brigadas de extinción de Talher, filial de Clece especializada en servicios medioambientales. Un total de 105 profesionales trabajan sin descanso para contener el avance de las llamas, con un doble objetivo: apagar los incendios activos y evitar que surjan nuevos focos que agraven esta catástrofe ambiental.

- Helitransportadas (ELIF): se desplazan en helicóptero en cuanto se detecta humo y acceden rápidamente a las zonas afectadas. Talher gestiona tres de las 23 ELIF que operan en Castilla y León:



Lima 1.3, con base en Cueto (León), actúa en Llamas de Cabrera, incendio de grado 2 que provocó la evacuación preventiva de Peñalba de Santiago.



Sierra 1, ubicada en El Bodón (Salamanca), interviene en pequeños fuegos de la provincia y, en julio, en los incendios de la comarca de Las Hurdes.

Golf 2, con base en Las Casillas (Riaza, Segovia), ha participado en incendios de Mombeltrán y San Bartolomé de Pinares (Ávila) y en el de Llamas de Cabrera (León).





- Cuadrillas nocturnas: entran en acción cuando la falta de luz impide el vuelo seguro de helicópteros. Talher coordina cuatro de las 23 existentes en Castilla y León, que trabajan actualmente en Las Hurdes, Anllares del Sil (León) y en varios focos menores de Salamanca.



- Cuadrillas terrestres: realizan labores de prevención —como desbroces y podas— y acuden en todoterreno a los incendios para colaborar en su extinción junto a agentes forestales, la UME y el MITECO. De las más de 100 cuadrillas que hay en Castilla y León, Talher dirige cuatro, actualmente desplegadas en tres incendios: Llamas de Cabrera, Anllares del Sil y Castrocalbón (León). Este último, originado en Zamora, obligó a evacuar a usuarios y trabajadores de una residencia de mayores gestionada por Clece en Castrocalbón. Todos se encuentran bien, y Clece, junto a su asociación Corazón y Manos, ha ofrecido atención psicoemocional gratuita a empleados y familiares, contactando con el personal de esta residencia y con otros trabajadores afectados por la actual ola de incendios, para conocer sus necesidades y prestar apoyo.



La coordinación entre todas las cuadrillas es decisiva para controlar los incendios, más aún en condiciones adversas marcadas por altas temperaturas y fuertes vientos. Pero la lucha de Talher no se limita a la extinción: la prevención es clave.



Además de los trabajos selvícolas, la empresa apuesta por la innovación tecnológica, como demuestra el sistema de sensores instalado en la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria. Esta solución detecta cambios de temperatura y niveles anómalos de gases como el monóxido de carbono, enviando avisos inmediatos a los servicios de emergencia antes de que un fuego incipiente se convierta en un incendio incontrolable.



Con la formación continua de sus brigadas, una respuesta eficaz en el terreno y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, Talher se ha consolidado como una de las referencias en la lucha contra los incendios forestales, una amenaza que, cada verano, pone a prueba la resistencia de nuestras comunidades y el valor de quienes las protegen.