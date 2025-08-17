La ola de incendios que sufre España en agosto ha arrasado ya casi 120.000 hectáreas, deja tres fallecidos y miles de desalojados.

Los principales focos siguen activos en Orense, León y Zamora. Con 19 incendios aún fuera de control, este es ya el tercer peor año de fuego en dos décadas. En la extinción trabajan 450 medios y 1.400 militares de la UME.

🔴Arden 115.000 hectáreas en 14 días de agosto: el fuego suma 3 muertos, miles de evacuados y 30 sospechosos detenidos

🔴Con la UME en la zona cero del incendio de Orense: "Este fuego es traicionero. El viento cambia y en nada lo tienes a tu espalda"