La ola de incendios que sufre España en agosto ha arrasado ya casi 120.000 hectáreas, deja tres fallecidos y miles de desalojados.
Los principales focos siguen activos en Orense, León y Zamora. Con 19 incendios aún fuera de control, este es ya el tercer peor año de fuego en dos décadas. En la extinción trabajan 450 medios y 1.400 militares de la UME.
🔴Arden 115.000 hectáreas en 14 días de agosto: el fuego suma 3 muertos, miles de evacuados y 30 sospechosos detenidos
🔴Con la UME en la zona cero del incendio de Orense: "Este fuego es traicionero. El viento cambia y en nada lo tienes a tu espalda"
Incendios en España hoy | Dos detenidos en Ourense por provocar fuegos en Petín y Celanova
La Guardia Civil ha detenido este domingo a dos personas en Ourense como presuntas autoras de incendios forestales. A las 12:30 horas fue arrestado un vecino de Petín, de 61 años, acusado de originar un fuego que se unió a otro declarado el pasado día 13.
Minutos antes, a las 11:45, una vecina de 81 años fue detenida como presunta responsable de dos conatos en Celanova, extinguidos tras quemar una pequeña superficie.
Incendios en España hoy | Feijóo celebra la “rectificación del Gobierno” y pide usar todos los recursos del Estado y la UE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que “el único camino contra los fuegos tan extraordinarios que vivimos es usar hasta el último recurso disponible del Estado y de la Unión Europea”. En un mensaje publicado en X, el líder popular ha dado la “bienvenida a la rectificación del Gobierno”, reclamando la máxima movilización de medios ante la gravedad de los incendios forestales.
Incendios en España hoy | Abascal acusa al Gobierno de “inacción” y lo tilda de “terroristas climáticos”
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado duramente al Ejecutivo al que acusa de ser un “Gobierno de terroristas climáticos” que, según sus palabras, “parece que celebran los desastres para esparcir su fanatismo ideológico”. A través de su cuenta en la red social X, Abascal ha difundido un vídeo de una técnica de extinción en el que denuncia la falta de actuación del Gobierno frente a la gravedad de los incendios.
Incendios en España hoy | Barbón anuncia el mayor despliegue histórico de Asturias contra los incendios forestales
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado que Asturias está realizando el “mayor despliegue” de medios de su historia para combatir los incendios forestales que afectan a la región, con al menos seis fuegos activos, incluyendo los de Genestoso, Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña. Barbón hizo estas declaraciones tras visitar el Puesto de Mando Avanzado en La Imera, desde donde se coordinan las labores de extinción, destacando que se trata de un despliegue sin precedentes tanto en el ámbito terrestre como aéreo.
Incendios en España hoy | Fernández Mañueco exige a Sánchez refuerzo del Ejército
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha adelantado que solicitará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un refuerzo inmediato de medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil durante su visita a Villablino (León), en las zonas más afectadas por los incendios.
Mañueco subraya que las "circunstancias absolutamente excepcionales", altas temperaturas, sequedad, fuertes vientos y múltiples focos de fuego, requieren todos los esfuerzos disponibles para combatir los incendios y controlar a los incendiarios.
Incendios España, hoy ultima hora |Continúan cortes de luz de hasta 10 horas en Orense
La lucha contra los incendios en la provincia de Ourense ha obligado a interrumpir temporalmente el suministro eléctrico en varias localidades para facilitar las tareas de extinción.
Entre el sábado y domingo, Verín permaneció sin luz durante aproximadamente 10 horas, mientras que otros municipios cercanos siguen sufriendo incidencias eléctricas que están siendo solucionadas progresivamente. Las autoridades insisten en extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.
Incendios España, hoy | Sánchez propone un gran pacto de Estado contra la emergencia climática
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que se ha incrementado en un 50% la dotación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y en más del 50% los equipamientos destinados a la extinción de incendios y otras catástrofes.
Además, ha anunciado la intención del Ejecutivo de impulsar un gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática, convocando a administraciones públicas, grupos parlamentarios, sociedad civil, científicos y sindicatos a colaborar en una respuesta conjunta ante los desafíos climáticos actuales.
Incendios España, hoy | Pequeño golpe de calor durante la comparecencia de Pedro Sánchez
La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ourense, ha sido interrumpida levemente por una persona con un golpe de calor. No se ha confirmado si la persona afectada es un periodista u otro miembro del equipo presente, aunque recibió atención médica preventiva en el lugar.
Incendios España, hoy | Cero impunidad para quienes provocan incendios
Sánchez insiste en que no se permitirá ninguna impunidad para quienes inicien incendios de forma intencionada, subrayando la gravedad de estos actos y la necesidad de sanciones contundentes para proteger vidas y el medio ambiente.
Incendios España, hoy | Sánchez advierte de días críticos y llama a la precaución ciudadana
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de que los próximos días serán especialmente complicados debido a la meteorología adversa, instando a la población a seguir las indicaciones de los profesionales y extremar la precaución. Además, ha destacado la solidaridad de todo el Estado a través del mecanismo de respuesta ante la crisis de los incendios.
Incendios en España, hoy | Sánchez promete coordinación total y despliegue máximo de recursos en Galicia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la necesidad de actuar de manera coordinada "desde el primer minuto" ante la crisis de los incendios en Galicia. Ha confirmado que todos los recursos disponibles se destinarán a extinguir los fuegos que amenazan la provincia de Ourense, con el despliegue de 500 efectivos de tierra de la UME y la evaluación de cuántos podrán reforzar la solicitud de 200 efectivos realizada por la Xunta.
incendios España | Rueda alerta de incendios de quinta generación: “Complican todo muchísimo más”
Incendios España | Más de 3.000 efectivos luchan contra los fuegos mientras persisten cortes en carreteras y trenes
El humo dificulta el trabajo de los medios aéreos mientras continúan las restricciones de circulación: un carril de la A-52 en Verín está cortado y la conexión ferroviaria entre Galicia y la Meseta permanece suspendida, así lo ha señalado Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Además, ha informado que actualmente hay más de 3.000 efectivos, 36 buldóceres, 32 medios aéreos y brigadas municipales trabajan de forma coordinada junto a los cuerpos de seguridad.
Última hora incendios España | Evacuaciones y confinamientos en Ourense para proteger a la población
En Ourense permanecen activos 12 incendios, con evacuaciones en curso para garantizar la seguridad de la población. Los confinamientos y restricciones se decretan únicamente cuando son absolutamente necesarios, por lo que es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades.
Rueda alerta sobre el riesgo de los incendios: “No podemos bajar la guardia”
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido que las altas temperaturas complican la extinción de los incendios. "Nos toca seguir trabajando y hacerlo con dureza", ha subrayado, insistiendo en la necesidad de mantener la máxima precaución y esfuerzo ante la situación.
Última hora incendios España | Nuevo incendio intencionado en Zamora
Este domingo se ha declarado un incendio en Cubo de Benavente (Zamora), en un pinar que había sobrevivido al fuego que ya ha arrasado más de 30.000 hectáreas en Molezuelas de la Carballeda.
Según el jefe operativo Manuel Moreno, el fuego ha sido provocado de forma intencionada “con la intención de hacer mucho daño”, desviando recursos de otros focos. El anterior incendio en Molezuelas también fue provocado.
Última hora incendios España | Aviones italianos ayudan a apagar el fuego en León
Dos aviones cisterna italianos Canadair han comenzado a colaborar en la extinción del incendio de Barniedo de la Reina, en Boca de Huérgano (León). Llegaron desde Italia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y trabajarán junto a aeronaves españolas para reforzar los esfuerzos en uno de los focos más graves de la provincia. Cada Canadair puede lanzar más de 5.500 litros de agua, sumándose a los recursos del Gobierno español, incluidos helicópteros y brigadas de extinción.
Última hora incendios España | Alta contaminación por humo afecta a El Bierzo y Galicia
La Junta de Castilla y León ha alertado de que los incendios forestales provocan "altas concentraciones de partículas" en el aire, afectando sobre todo al oeste de la Comunidad, Galicia y el noreste de Portugal, con especial incidencia en El Bierzo.
La Consejería de Medio Ambiente recomienda a la población, especialmente a grupos de riesgo y personas sensibles, evitar esfuerzos físicos al aire libre y usar mascarillas para protegerse de la mala calidad del aire.
Última hora incendios España | Asturias registra 12 fuegos activos y controlados
En Asturias se contabilizan actualmente 12 incendios forestales: seis activos, cuatro controlados y dos estabilizados. En las tareas de extinción participan Bomberos del SEPA, la UME, brigadas forestales, agentes medioambientales, empresas forestales, una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha y medios aéreos del MITECO. Entre los incendios activos destacan los de Genestoso, Valdeprado, Bezanes, Taranes, Camarmeña, con la Ruta del Cares cerrada, y Villamarcel/Faedo.
Última hora incendios España | Feijóo exige activar ayuda europea y recursos del Ejército
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al Gobierno que active de inmediato el Mecanismo Europeo de Protección Civil para disponer de más medios aéreos y que se desplieguen efectivos y maquinaria del Ejército. A través de un mensaje en redes sociales, Feijóo criticó que “el Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre” e insistió en que “no se debe perder más tiempo y que los medios lleguen ya”.