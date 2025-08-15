La ola de incendios de este mes de agosto ha calcinado 115.000 hectáreas. Tres personas han muerto, hay al menos 5.000 personas evacuadas en todo el país y 30 sospechosos detenidos. Esta mañana, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, va a presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para monitorizar la evolución de las llamas.
La carretera que conecta Orense con el macizo central es un corredor de emergencia. Por ella circulan sin descanso los vehículos de la Guardia Civil de Tráfico, los camiones de bomberos, las furgonetas de Protección Civil y los convoyes rojos de la UME. Su sonido es el de una frontera improvisada: a un lado, la normalidad de la vida rural; al otro, un paisaje que ya pertenece al fuego.
El humo dibuja esa frontera con precisión. Al principio es una bruma, luego un olor agrio que se clava en la garganta y en los ojos. A medida que el coche se adentra en la zona, el aire se vuelve irrespirable. Lo cotidiano —un cartel que señala la OU-536, un viaducto ferroviario, una aldea dispersa— se convierte en advertencia: todo aquí puede ser lo próximo en arder.
Once carreteras, dos nacionales en Orense y Cáceres, siguen cortadas por el avance de las llamas
Once carreteras, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, la mayoría de ellas en las provincias de Cáceres y Palencia, según el cuadro de manos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las dos carreteras nacionales afectadas son la N-525 en A Gudiña (Ourense), en sentido creciente de la kilometración; y la N-630 a su paso por Cáceres, en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia. El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias de Cáceres, Huelva, León, Palencia y Zamora.
En concreto, en Cáceres están cortadas la CC-206, entre Almendral y Guijo de Granadilla; la CC-213, entre Villar de Plasencia y Cabezabellosa; y la CC-214, a la altura de Jarilla.
En Palencia están afectadas las vías PP-2113, entre El Campo y Lores; la PP-2114, entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza; y la PP-2116, entre San Salvador de Cantamuda y El Campo.
Además, está cortada en Huelva la HU-8100, entre Aroche y Encinasola; en León la LE-133, entre Valdeviejas y Santiago Millas; y en Zamora la ZA-102, entre Villanueva de la Sierra y Barjacoba.
El fuego avanza sin control en Zamora: 1.500 vecinos desalojados en la comarca de Alta Sanabria
El fuego continúa descontrolado en Orense y Zamora. En estos momentos, 1.500 personas han sido desalojadas en la comarca de Alta Sanabria, después de que uno de los focos de Orense se haya extendido a la provincia zamorana.
Última hora de los incendios en España | El fuego avanza sin control en Orense, Extremadura y Zamora
En estos momentos, hay 30.000 hectáreas calcinadas en Orense, donde las llamas se están extendiendo a la provincia de Zamora. En Extremadura, en una noche muy complicada, al incendio de Jarilla se suma el de Pallares (Badajoz), que ha obligado a evacuar a 40 personas y ha arrasado 2.500 hectáreas.