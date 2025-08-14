Un bombero denuncia la “precariedad laboral” del sector tras los incendios en España: “Los sueldos son miserables”

En los últimos días, los bomberos han protagonizado los titulares de los medios de comunicación por su arriesgada labor para intentar sofocar la más de una venintena de incendios forestales activos en varias localidades de España.

No obstante, un bombero forestal de Castilla y León, miembro de una Asociación de Trabajadores del sector, ha denunciado en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER las precarias condiciones laborales que sufren.

El bombero explicó que sus sueldos, aun con complementos, son relativamente bajos en comparación con las extensas jornadas, que pueden alcanzar las 18 horas, y la peligrosidad a la que se enfrentan a diario. "Estamos hartos", sentenció.

"Nuestro salario depende del mes"

El entrevistado fue directo al grano al hablar sobre su sueldo: "más o menos te puede salir el salario mínimo en 1.150 euros más complementos".

Para poner estas cifras en contexto, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en España es de 1.184 euros brutos mensuales. Por otro lado, el salario medio en 2025 se estima en 2.290 euros brutos al mes.

Teniendo esto en cuenta, el trabajador prosiguió, calculando que su salario podría llegar a "los 1.400 euros mensuales, pero realmente eso son las horas que cobras de peligrosidad y de incendios y depende del mes, es muy variable".

Tras exponer estas cifras, calificó sus sueldos de "miserables" y señaló que la situación es peor "sobre todo en las brigadas de tierra que son en las que peores condiciones trabajan".

Las conocidas como brigadas de tierra o "Romeo" son equipos de bomberos forestales que, como su nombre indica, trabajan sobre el terreno para combatir los incendios, según la definición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así, continuó explicando el bombero de Castilla y León, estos brigadistas "se dedican a hacer trabajos de prevención en el monte en verano con temperaturas de más de 30 grados e igual pueden estar trabajando 4 horas 5 horas".

Sin embargo, el riesgo de incendio es constante, sobre todo en verano, y en ese caso la jornada cambia drásticamente: "Les llaman para un incendio y tienen que ir e igual se meten 18 horas de trabajo y luego al día siguiente a trabajar".

Por todo ello, el bombero afirmó: "nos encontramos en una situación de precariedad y de explotación laboral que tiene que reventar por algún lado".

Sobre la solución a esta problemática, el brigadista aseveró que "esto hay que cambiarlo desde abajo, entonces yo creo que ya en los años que vienen, esta desgracia debería hacer que se replanteara un poco todo".

Finalmente, concluyó de manera tajante exigiendo que estas dramáticas jornadas de incendios sirvan para que "se asumieran responsabilidades políticas, porque estamos hartos".