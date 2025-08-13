La ciudad de Badajoz ha marcado este martes el techo de la actual ola de calor que azota España, registrando una máxima de 45,5 grados centígrados en las Vegas del Guadiana, una zona que ha tenido activado el aviso rojo por altas temperaturas a lo largo de toda la jornada.

No hay que confundir este dato con el récord histórico por calor en un solo día para un mes de agosto, que todavía conservan dos localidades de Córdoba. Son La Rambla, que alcanzó 47,6 grados centígrados el 14 de agosto de 2021, y Montoro, con 47,4 grados ese mismo día.

Estas temperaturas coinciden con un momento crítico en Extremadura, región en la que se han evacuado a los vecinos de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia. Anoche había 11 fuegos activos en territorio extremeño.