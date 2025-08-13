Los incendios forestales no dan tregua con nuevos focos y otros aún activos en una nueva noche complicada y tras una jornada que ha dejado un fallecido en Tres Cantos (Madrid) y otro en León, varios heridos entre bomberos y vecinos, miles de personas aún evacuadas y la interrupción durante horas de la línea férrea entre Madrid y Galicia.
Incendios forestales en Castilla-La Mancha: medios aéreos y terrestres trabajan en varios fuegos en Toledo y Ciudad Real
Muere un voluntario en León que luchaba contra las llamas del incendio que traspasó la provincia de Zamora
-
Temperaturas asfixiantes en Badajoz: 45ºC
La ciudad de Badajoz ha marcado este martes el techo de la actual ola de calor que azota España, registrando una máxima de 45,5 grados centígrados en las Vegas del Guadiana, una zona que ha tenido activado el aviso rojo por altas temperaturas a lo largo de toda la jornada.
No hay que confundir este dato con el récord histórico por calor en un solo día para un mes de agosto, que todavía conservan dos localidades de Córdoba. Son La Rambla, que alcanzó 47,6 grados centígrados el 14 de agosto de 2021, y Montoro, con 47,4 grados ese mismo día.
Estas temperaturas coinciden con un momento crítico en Extremadura, región en la que se han evacuado a los vecinos de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia. Anoche había 11 fuegos activos en territorio extremeño.
-
4.345 personas evacuadas en León
4.345 personas, de 23 pueblos leoneses, han sido evacuadas por el incendio de Molezuelas, originado en Zamora, según la última actualización de datos ofrecida por la Subdelegación del Gobierno.
Los desalojados se han trasladado a La Bañeza, en León, donde Cruz Roja mantiene cuatro albergues; y en Astorga, en la que hay tres albergues en el Seminario, el pabellón municipal y el cuartel militar.
En Zamora, por su parte, el incendio en Puercas ha dejado 700 desalojados y nivel 2 de alerta.
-
Gobierno y CCAA desbordados por el calor y los pirómanos: contemplan pedir ayuda a la UE
El fuego calcina media España, con 13 incendios que ya han dejado al menos dos fallecidos y que se mantienen activos en seis comunidades distintas.
La mayor parte se concentran en Castilla y León, donde las llamas han arrasado por completo el espacio natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
-
Empeora el incendio en Calera y Chozas (Toledo) y se recomienda el confinamiento de 5.000 personas
El incendio en Calera y Chozas (Toledo) ha sido declarado de nivel 2 y se ha pedido a la población del municipio toledano, que suma cerca de 5.000 habitantes, que se confine en sus casas por el humo, mientras que la carretera CM-4130 se ha cortado.
Así lo ha informado esta madrugada el (Infocam), que ha comunicado que durante la noche han trabajado en la extinción del fuego ocho medios terrestres y 39 efectivos.
El incendio se declaró este martes en este municipio toledano, ubicado en la comarca de Talavera de la Reina, en una zona de arbolado cercana a una finca de ganado.
-
Más de 5.600 hectáreas calcinadas en Galicia
La Xunta de Galicia declaró ayer martes el nivel 2 de emergencia en la provincia de Ourense. Las llamas han calcinado más de 5.600 hectáreas. El fuego de Chandrexa de Queixa sigue descontrolado y los equipos de emergencia encuentran muchos problemas para acceder a la zona.
Además, el Gobierno ha desplegado a la Unidad Militar de Emergencias en la zona y en la jornada de la tarde de ayer, durante 5 horas, la línea ferroviaria que conecta Madrid y Galicia estuvo cortada durante 5 horas.
-
Asturias declara la situación 2 de emergencia
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha declarado esta madrugada el paso a situación 2 de emergencia del Plan de Incendios Forestales (Infopa) para combatir los 10 fuegos que permanecen activos en la comunidad autónoma.
La decision se ha tomado debido a los vientos de componente sur que están complicando las labores de extinción y dada su evolución, ha explicado el 112 de Asturias en un comunicado publicado en su página web.
-
Muere un voluntario de 35 años en León
El fuego se ha cobrado su primera víctima mortal en esta ola de incendios que viene azotando a Castilla y León desde el pasado fin de semana. En concreto, se trata de un voluntario de 35 años que luchaba al sur de la provincia de León contra el incendio de Molezuelas de Carballeda (Zamora), que había traspasado la barrera provincial.
El suceso ha ocurrido en la zona de Nogarejas, según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la comparecencia de esta noche junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.
-
Incedios, última hora | Descenso de las temperaturas
Los incendios en España han dejado hasta el momento dos personas fallecidas, decenas de heridos y miles de evacuados. Al menos seis comunidades autónomas se han visto afectadas.
Para hoy, miércoles 13 de agosto, se espera un descenso de las temperaturas, aunque la ola de calor continuará hasta el próximo lunes 18 de agosto