Cheikh (26 años), el modelo de Vogue que llegó en patera a España: “Ese viaje fueron los 10 días más duros de mi vida”

Cheikh Kane es modelo y ha aparecido en la portada de numerosas revistas, como por ejemplo Vogue. Tiene una interesante historia sobre cómo ha llegado hasta allí, la cual contó en el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles.

Nacido en Senegal, en el año 2021 subió a una patera rumbo a España y pasó 10 días en el mar hasta finalmente divisar tierra. Contó que en este viaje "pasé muchísimo miedo" e incluso comenzó a pensar que "yo me voy a morir".

Relató que viajaba en la patera con 119 personas más y que todo fue muy repentino: "Me dijo un pescador 'oye, si quieres tenemos un cayuco para ir a España, prepárate que salimos mañana' y costó alrededor de 600 euros".

"Son 10 días que nunca olvidaré en mi vida", expresó con seriedad. "Fueron los 10 días más duros de mi vida, con vientos, frío y miedo, porque yo había un momento que me olvidaba que iba a llegar a España".

Así, explicó que llegó un momento en la travesía en que "yo lo que quería era sobrevivir". "Ya me daba igual llegar a donde sea, todos decían 'queremos ver la tierra'". A todo esto, aumentó su temor por el hecho de que "no sabía nadar".

También comentó que incluso llegó a arrepentirse, pensando que "al menos yo en Senegal estaba viviendo, en la pobreza, pero estaba vivo; yo me voy a morir y va a ser peor para mi familia".

A esto añadió que en su embarcación no murió ningún viajero, pero sí se quedaron sin comida y sin agua: "y tuvimos que beber agua de mar porque el viaje era de 5 días, pero como nos pilló mal el viento, fueron 10".

No obstante, a pesar de todo, finalmente llegó a las playas de Canarias, donde fue trasladado a un centro de menores y acabó llegando hasta Marbella. Allí, mientras averiguaba cómo conseguir su permiso de trabajo, aprendió español y aceptó cualquier empleo que pudo conseguir.

"En principio vendía bolsos; como no tenía permiso de trabajo, cuando buscaba me decían 'lo siento'", expuso Kane. "Así que trabajaba un poco en la obra, fui también a Jaén a trabajar en aceituna como tres meses y luego me fui a Marbella".

"Me vio y me preguntó si era modelo"

En Marbella, Cheikh se dedicó a la venta ambulante mientras intentaba regularizar su situación: "A mí lo que me interesaba era tener el permiso para regularizar y trabajar".

"Empecé a ver películas en español para aprender el idioma y preguntaba en todos los negocios y bares. Me habían dicho que si llegaba a tres años sin tener problemas con la policía, ni antecedentes ni nada, solamente con un contrato podía trabajar", explicó.

Así, añadió que cuando cumplió los tres años empezó a trabajar en una agencia turística porque "hablo francés, español, inglés y senegalés". Allí, en el paseo marítimo, "me conoció Alexander, Santo el fotógrafo".

"Me vio, se me acercó y me preguntó si yo era modelo. Yo le respondí que de esas cosas no tengo ni idea", comentó entre risas. El fotógrafo le dijo que "tienes el perfil, vamos a hacer algo", según relató Kane.

De esta forma, acabó fotografiándolo y, al publicarse las fotos en la red social Instagram, "ya empezó la magia". "Me llamaron más fotógrafos, desfiles, eventos... de todos lados", comentó.

"He estado con Cartier, también con Snipe...", enumeró el modelo. Así concluyó explicando que este trabajo también le ha dado la posibilidad de enviar más dinero a su familia en Senegal y pagar sus gastos.