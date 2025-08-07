Un socorrista de Barcelona no se contiene y explota contra su sueldo: “Cobramos 1.600 euros desde hace 10 años”

El pasado viernes 1 de agosto, los socorristas de Barcelona formalizaron una huelga reclamando una mejora de sus condiciones laborales. Esto coincide con un año en el que ya se han registrado hasta 302 muertes por ahogamiento en lo que va de 2025.

Ahora bien, estos trabajadores denuncian situaciones como el hecho de llevar recibiendo el mismo sueldo desde hace 10 años, el mal estado de los módulos de salvamento y la falta de personal.

Así, Gustavo, uno de los socorristas con 20 años de experiencia en este trabajo, habló con el programa Espejo Público sobre la realidad de estos empleados y confirmó que esta huelga será "total e indefinida".

"Firmamos acuerdos y no se ha cumplido nada"

El socorrista explicó, a modo de contexto, que "venimos arrastrando carencias de todo sentido ya desde hace muchos años. El detonante fue que ya han pasado 2 años desde la huelga del año 2023 y el Ayuntamiento se comprometió a una serie de cuestiones".

No obstante, añadió que "firmamos acuerdos, pasaron 2 años y no se ha cumplido absolutamente ninguno de todas las condiciones que llevaron a levantar la huelga de ese momento".

Con esto, aprovechó para recalcar exactamente qué es lo que piden en esta huelga: "Uno de los motivos básicos son los módulos de salvamento, que están en un estado calamitoso".

"Se va la luz, cuando llueve entra agua por las lámparas, los pisos son deslizantes y la gente entra mojada y se resbala, se cae o se golpea. Tenemos plagas de roedores, de cucarachas, no hay ventilación...", enumeró el trabajador.

Además de encontrarse con un lugar de trabajo en semejantes condiciones, ya que los módulos de salvamento son donde los socorristas pasan la mayor parte de su jornada, a esto hay que añadir los problemas con el salario.

Gustavo comentó que los socorristas de Barcelona actualmente cobran "en torno a 1.500 euros, 1.600 euros, pero hace 10 años que tenemos el salario congelado, otro de los motivos por los que estamos aquí".

Gustavo, socorrista con 20 años de experiencia en el programa Espejo Público. Antena 3

También, continuó el socorrista, buscan que haya una "ampliación de la temporada alta por la cantidad de afluencia que hay en la playa".

"El mismo Ayuntamiento, para pedirnos los servicios mínimos, esgrimió como argumento que la temperatura del agua está cada vez más caliente, que cada vez viene más gente a la playa", explicó el trabajador.

"Nosotros decimos que justamente a raíz de eso es que necesitamos más personal, ampliar el período de temporada alta del 1 de mayo al 30 de septiembre y el de temporada baja del 15 de marzo al 15 de noviembre, equiparándonos con los chiringuitos".

Una vez expuestas las demandas de los socorristas, Gustavo acotó, hablando sobre la duración de esta huelga, que "es total e indefinida. Si tenemos que estar así hasta el año que viene, lo haremos".

Respecto a si, a pesar de esto, sigue habiendo socorristas en las playas, comentó que "estamos con servicios mínimos que ha decretado la Generalitat (...). Todos estamos de acuerdo y el que viene a trabajar es porque está obligado (...), la situación es insostenible".