Jaime Palomera (42) advierte de lo que va a pasar con la vivienda en España en 2025: “Es un círculo vicioso”

Jaime Palomera, doctor en antropología económica, en un vídeo de su canal de YouTube.

El doctor en antropología económica y experto en vivienda, Jaime Palomera, habló en el programa Hoy por Hoy, en la Cadena SER, sobre dos de los grandes problemas del mercado inmobiliario español: la desigualdad generacional y la concentración de la riqueza.

El creciente aumento del precio de la vivienda ha dado como resultado una importante brecha entre las generaciones mayores y los jóvenes. De esta forma, estos últimos ven la posibilidad de convertirse en propietarios como algo imposible.

Por otro lado, uno de los grandes problemas del mercado inmobiliario es que este ha quedado concentrado en un grupo de inversores que, a pesar de ser una minoría, hacen que dicho acceso a la vivienda sea aún más complicado.

"Las viviendas están en manos de los que ya tienen"

El experto comentó que "hay una crisis intergeneracional, una desigualdad entre generaciones". Este problema se refleja en las herencias.

Es decir que, según los datos aportados por Palomera, "en torno a 4 billones de euros en forma de viviendas en propiedad van a pasar de la generación baby boomer a la generación millennial, pero cuando preguntamos a las personas si esperan heredar, el 70% dicen que no".

Este dato deja en evidencia que "los millennials no van a heredar todos". Esto se ha visto, sobre todo, en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

"Tiene que ver con que una parte muy importante de las viviendas en manos de la generación baby boomer se las van a terminar quedando aquellos que ya tienen muchas casas", expuso.

Además, recalcó que esto se volverá más evidente "en el momento de la jubilación", cuando algunas de estas personas, con el fin de conseguir una "jubilación digna", opten por vender su vivienda y, con ello, hacer frente a otros gastos como una residencia.

"¿Quién va a comprar esa casa cuando salga al mercado? No la compra un millennial trabajador que va a tener su primer piso, sino la compra alguien que ya tiene un número importante de propiedades", planteó Palomera.

El club de los grandes tenedores

Así, el experto quiso ilustrar la magnitud de la situación compartiendo un dato: "En los últimos 10 años el número de grandes propietarios, es decir, de quienes tienen 10 o más casas, ha aumentado un 20%".

"Cuando tú miras cómo se están repartiendo las viviendas en propiedad, lo que ves es que se están redistribuyendo hacia arriba", explicó Palomera.

Esto se traduce en que "el mercado está poco a poco concentrando los pisos que salen a la venta en manos de quienes ya tienen muchos". La consecuencia de esto, según continuó comentando, es "una sociedad cada vez más rota, más partida".

Con esto, se genera una situación en la cual "mientras más propiedades tengan los ricos, más ingresos pasivos tienen, que significa básicamente que tienen más rentas de alquiler".

¿Por qué esto es así? Explicó Palomera que "si tú tienes mucho líquido, ¿qué haces? Pues puedes invertirlo en oro o en otro tipo de inversiones, pero una de las principales cosas que vas a hacer es comprar más casas".

Todo esto, al final, desencadena un ciclo: "Es un círculo vicioso que la única manera de romperlo es mediante unas nuevas reglas del juego, básicamente fiscales. No hay grandes soluciones o grandes inventos".

"Históricamente, este tipo de círculos viciosos se han conseguido superar o romper mediante una fiscalidad que permita que las viviendas no sigan redistribuyéndose hacia arriba a la velocidad a la que lo están haciendo", concluyó el experto inmobiliario.