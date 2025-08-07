Un asesor inmobiliario tajante sobre la compra de pisos con okupas: “Pueden ofrecer rentabilidades elevadas pero...”

Montaje de Emiliano Bermúdez con una entrega de llaves de la vivienda. Freepik

Con los precios de la vivienda alcanzando nuevos máximos, hay quien busca diferentes opciones para no pagar tanto. Una de ellas es la de comprar un piso con okupas.

Porque, si un piso libre de cargas se vende por unos 300.000 euros, su equivalente okupado podría situarse entre los 120.000 y los 180.000 euros, según estimaciones de donpiso. Esa horquilla varía según el estado del inmueble y la duración estimada del proceso de desalojo.

“No es una operación para todo el mundo. Sólo quienes buscan alta rentabilidad y están dispuestos a asumir largos plazos de espera y procesos judiciales complejos suelen valorar esta opción”, explica Emiliano Bermúdez, su subdirector general.

Pese a que el ahorro puede estar entre el 50% y el 60%, en el otro lado de la balanza está el alto riesgo que asume el comprador. Para empezar, no podrá disponer de la vivienda de forma inmediata. Tampoco podrá visitarla.

A continuación, te mostramos de la mano del experto cuáles son los riesgos asociados así como el coste de la futura reforma.

Cuestión de precio y de tiempo

Además de los inconvenientes ya reseñados, hay que añadir el coste de los trámites legales para recuperar la posesión sin olvidar la incertidumbre sobre los tiempos y el posible deterioro de la vivienda.

“Además del riesgo legal, hay que tener en cuenta los gastos de rehabilitación una vez desalojado el inmueble”, advierte Bermúdez.

Y añade: “Estamos hablando de activos muy específicos que pueden ofrecer rentabilidades elevadas, pero que también suponen una inversión con alto nivel de incertidumbre”

¿Cuánto cuesta reformar un piso tras haber sido okupado? Hace cinco años, el precio medio era de 500 euros/m² para una reforma estándar, y de unos 600 euros/m² para una premium.

En la actualidad, esas cifras se han disparado: 750 euros/m² para una reforma estándar y 950 euros/m² para una de alta gama. Es decir, una subida de más del 50% del precio desde el 2020.

Por lo tanto, reformar de manera integral con calidades estándar un piso de 70 m² tendría un coste de alrededor de 50.000 euros.

Otro dato a tener en cuenta es que el tiempo medio de un proyecto de reforma en una vivienda media en España está fijado en torno a los 2-3 meses. No obstante, esta cifra va en función de la superficie del inmueble.

Según donpiso, si en un piso de 70 m2 una reforma integral puede finalizarse en 2 meses, para un piso de 200 m2 serán necesarios unos 6 meses. Por tanto, a los tiempos necesarios para el proceso judicial y el desalojo de los okupas, habría que sumar otro medio año para empezar a sacar partido a la vivienda ya reformada con su venta o alquiler.