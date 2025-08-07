Alquilan su piscina en verano y no dan crédito a lo que ganan: “Un propietario puede hacer entre 1.000€ y 10.000€”

Montaje con una piscina privada y Ellyn, portavoz de la plataforma Swimmy. ChatGPT

El inicio de una nueva ola de calor y las altas temperaturas del verano han llevado a que los españoles busquen soluciones para refrescarse.

Así, nació el negocio del alquiler de piscinas privadas: una solución tanto para quienes necesitan un refugio del calor como para los propietarios que buscan obtener un dinero extra durante el verano.

Estas aplicaciones funcionan filtrando por fecha, hora, ubicación y tipo de evento. De esta forma, los periodistas de laSexta entrevistaron a trabajadores de dos de estas plataformas, Swimmy y Cocopool, quienes explicaron cómo funciona este modelo de negocio.

"Es el hecho de que no hay tantas piscinas públicas"

Ellyn, portavoz de la plataforma Swimmy, comentó la rentabilidad de alquilar una piscina por horas, permitiendo que los propietarios obtengan grandes beneficios al final de la temporada de verano.

"En una temporada, un propietario puede hacer entre 1.000 euros y 10.000 euros", comentó a los periodistas de laSexta la portavoz de Swimmy.

Página de inicio de la plataforma de alquiler de piscinas Swimmy. Swimmy

Por otro lado, Gerard Xalabardé, CEO de Cocopool, explicó que el motivo por el cual este modelo de negocio funciona es la falta de piscinas públicas: "Es el simple hecho de que no haya tantas piscinas públicas en grandes ciudades como Madrid o Barcelona".

En la capital hay alrededor de 28 piscinas públicas, gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid, que abren sus puertas desde el mes de mayo hasta septiembre. Por su parte, en Barcelona hay alrededor de 14 piscinas municipales.

Además del número limitado de piscinas públicas en ambas ciudades, por lo general suele ser difícil conseguir entrada o cupo, ya que se agotan en poco tiempo.

"Siempre que podemos alquilamos este tipo de piscinas porque hay más privacidad y estamos más tranquilos aquí con los amigos", expuso uno de los bañistas que suele alquilar piscinas privadas.

Opciones de eventos a celebrar en las piscinas privadas en el portal de 'Cocopool'. Cocopool

Otro aprovechó para añadir otro matiz, diciendo que "es un gustazo porque al final a mí la playa no me gusta tanto, te ensucias con la arena y estar en una piscina es un punto muy a favor".

¿Qué hacen con el dinero los propietarios? Pablo Boero, propietario de una piscina y que lleva mucho tiempo alquilándola por horas, respondió a esta pregunta: "Lo entendemos como un modo de financiación personal para reformas de la casa o del espacio".

¿Cómo funcionan estas aplicaciones?

En ambas plataformas, Swimmy y Cocopool, es posible alquilar piscinas en toda España, filtrando por fecha, hora, dirección y número de bañistas. También se ofrece la opción de organizar eventos en estas piscinas.

Por otro lado, quienes deseen alquilar sus piscinas cuentan con un seguro o cláusulas en el contrato de alquiler por horas que cubren cualquier daño o eventualidad que pueda ocurrir.

Un anuncio de una piscina privada en Madrid. Swimmy

Los precios son fijados por los propios anfitriones; no obstante, en ambas plataformas se aplica un 17 % de comisión sobre el importe base de la reserva.

Por último, cada propietario establece la normativa, disponibilidades y prohibiciones en su piscina, así como la posibilidad de aceptar o no las reservas de los bañistas. No obstante, todas estas condiciones deben estar especificadas en la descripción del alquiler.