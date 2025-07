Luis, empresario hotelero, sin filtros sobre los salarios: "El trabajador debe ganar más, pero no a costa de los empresarios"

España es un país donde su industria líder es el sector servicios. Es decir, todos aquellos trabajadores relacionados con el turismo, hostelería, restauración...

Sin embargo, a pesar de su importancia para la economía española, lo cierto es que las condiciones laborales suelen ser bastante precarias con sueldos bajos, largas jornadas, estrés y, en muchos casos, un maltrato de los clientes.

Así, un empresario hotelero llamado Luis Callejos fue bastante tajante con esta situación y cómo, según él, la culpa es del gasto público.

¿Sueldos más altos?

Hace escasos meses, el Boletín Oficial del Estado hacía oficial la aprobación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.184 euros brutos mensuales, distribuidos en 14 pagas. Lo que equivale a 16.576 euros brutos anuales.

Sin embargo, la inflación sigue afectando a España, provocando que el costo de vida siga creciendo mientras el sueldo no lo acompaña y se queda corto para muchos trabajadores.

De tal manera, este tema llegó a LaSexta Xplica, donde se mencionaron los diferentes gastos que hay mensualmente: vivienda (600 euros aprox.), comida (150 euros), facturas (180 euros) y transporte (50-200 euros).

Esto mostraba que a un trabajador que cobra el SMI solo le sobrarían 11 euros a final de mes después de hacer frente a todos estos gastos.

Por ello, uno de los aspectos a tratar fue sobre las condiciones laborales del sector servicios y como en la mayoría de los casos suelen ser precarias, con bajos salarios, largas jornadas con horas extra, que a veces no se pagan, y mucho estrés por parte de los trabajadores.

El empresario hotelero y presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) Luis Callejos fue muy crítico al respecto y defendió la incapacidad de los empresarios de pagar más con todo el gasto público del Estado.

"Venimos a hablar del SMI y de nuevo en el turismo tenemos la culpa. Yo entiendo perfectamente que el trabajador quiera que suba el salario y el empresario quiera ganar más". prosiguió.

"Pero el único dato en este país que sí que sube y sin límite es el gasto público, eso es una puñetera realidad", aseguró el empresario.

Su participación no quedó ahí dado que fue más allá señalando al Estado y al exceso de ayudas y trabajadores públicos: "El gasto público, que se podría evitar y regular, podría ser la clave de esta cuestión. Al final los convenios colectivos se están dando adelante".

Y matizó: "Lo que quiero decirte es que hay problemas más allá de que solamente el empresario sea el culpable o el trabajador quiera más. Estamos en un país donde el gasto público está desorbitado".

Por ello, dejó como solución una "regulación del gasto público" para así beneficiar las condiciones del trabajador y pueda cobrar más sin que eso suponga un desembolso mayor para los empresarios.

"El trabajador tiene que cobrar más, pero no solo a costa del empresario. Yo por ejemplo estoy encantado de que los 100 euros que doy al Estado se los va a dar al trabajador. Yo no quiero pagar menos ni que me beneficie, pero que haya una parte que vaya directamente al trabajador". afirmó Callejos en plató.