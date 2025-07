Natalia de Santiago, analista financiera, lo tiene claro: "Si tuviera 1.000 euros ahora mismo, los invertiría en..."

Son muchas las personas que se hacen preguntas con respecto a cuál es la mejor opción para invertir el dinero que tienen acumulado en su cuenta corriente, y es que, aunque es aconsejable tener un colchón financiero con el que afrontar imprevistos, también es necesario gestionar el dinero para el futuro.

En este sentido, son cada vez más los expertos que se pronuncian al respecto de las inversiones en la red, y una de ellas es Natalia de Santiago, autora del libro Emprende en Positivo, que ha aprovechado la ocasión para hacer una recomendación a todos aquellos que quieren invertir.

La experta en inversión ha asegurado que su consejo para todos aquellos que reciben una gran cantidad de dinero es que lo inviertan en su jubilación, puesto que está preocupada por el sistema de pensiones.

"Si me dieran 1.000 euros en líquido, los invertiría en mi jubilación, claramente.", expresa la experta, que asegura que en su caso personal está ahorrando "superagresivamente" para que en el día de mañana se pueda permitir exactamente como ella quiere.

Así lo ha asegurado en una entrevista en el podcast Educa tu dinero, donde ha querido hablar en profundidad acerca de este asunto que tantas dudas genera entre los ciudadanos españoles, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica actual.

Natalia de Santiago asegura que ella no está planteando que se acceda a una jubilación anticipada, ya que lo que quiere hacer es continuar en el mercado laboral y tener un trabajo del que "no me apetezca jubilarme".

Al ser cuestionada sobre su error más habitual a lo largo de su trayectoria financiera, ha destacado que su mayor error a nivel financiero ha sido el de pasarse de optimista: "Está muy bien porque emprendes, pero tengo tendencia a asumir riesgos. Y cuando tienes 5 bocas que alimentar, es un poco excesivo".

¿Cómo encontrar el equilibrio financiero?

La experta en inversiones también ha explicado de la manera en la que se debe buscar el equilibrio financiero, que es el objetivo de muchos ciudadanos, para lo que ha incidido en la importancia de formarse e informarse adecuadamente acerca de ello.

Sin embargo, en su caso aconseja no dejarse llevar por el temor a cometer errores, sino que "hay que vencer ese miedo, hay que salir, pegársela, hay que salir a pescar". De esta forma, destaca que es posible emprender al mismo tiempo que se está aprendiendo y formando.

Hay que destacar que Natalia de Santiago es ingeniera, pero realmente la vocación le llevó a dedicarse al mundo de las finanzas, donde se ha especializado en el impacto económico del cambio climático.

En el año 2009 cofundó MyValue Solutions, una empresa de diseño de tecnologías open banking, además de haber sido autora de diferentes libros como Invierte en ti, Emprende en positivo e Invierte con poco, donde comparte sus enseñanzas.

Qué es el equilibrio financiero y cómo conseguirlo

Cuando hablamos de alcanzar el equilibrio financiero, hablamos de una situación que permite vivir con tranquilidad a nivel económico, que es una meta para muchas personas. Tener ingresos constantes no siempre garantiza cubrir todos los gastos ni estar preparado para emergencias.

Para muchas personas, especialmente para los autónomos y sus empresas, alcanzar ese equilibrio financiero resulta clave, ya que de esta manera se asegurará que se tienen los ingresos suficientes para cubrir todos los gastos a corto y largo plazo.

Una sólida educación financiera, conociendo los conceptos básicos de economía, ayuda a comprender los motivos que hay detrás de las fluctuaciones financieras y a encontrar soluciones más eficaces. Una buena gestión del dinero ayudará a no perder la seguridad financiera.

Es necesario comprender que no existe una "fórmula mágica" para alcanzar el equilibrio financiero, pero hay una serie de pilares que son necesarios para alcanzarlos: