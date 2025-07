Una bombera voluntaria alerta a España: "Ahora los incendios son mucho más complejos y difíciles de controlar"

España está que arde. En los últimos días, varios incendios forestales han arrasado miles de hectáreas en varias zonas del país. Hay cientos de personas evacuadas, viviendas amenazadas por las llamas y varias carreteras cortadas.

El fuego ha obligado a actuar con urgencia y ha dejado a numerosas personas en situación de peligro. Y es que las imágenes de humo cubriendo campos y el calor extremo en los municipios afectados solo confirman lo que muchos expertos ya venían advirtiendo.

Isabel Estapé, bombera voluntaria en Cataluña, lo tiene claro: "En los últimos años estamos viendo incendios mucho más complejos y difíciles de controlar".

Nueva generación de incendios

Según explica esta experta a EL ESPAÑOL, los incendios actuales han cambiado radicalmente. Son más rápidos, más violentos y más imprevisibles. Se trata de lo que los expertos llaman "incendios de sexta generación".

Lo más preocupante es que pueden crear su propio clima: "Pueden generar columnas de humo enormes, cambios de viento repentinos e incluso tormentas de fuego", cuenta Isabel. Todo esto hace que apagarlos sea mucho más difícil y peligroso, incluso para los profesionales mejor preparados.

Una imagen del incendio en la Casa de Campo. Telemadrid

Aunque no es técnica forestal, Estapé ha participado en importantes fuegos como voluntaria y ahora dedica su tiempo a compartir información útil sobre el mundo de los bomberos a través de redes sociales.

"Mi objetivo es ayudar a bomberos en activo, opositores y a todas las personas interesadas en aprender cosas nuevas sobre el mundo de los bomberos, siempre de manera sencilla y cercana", explica con orgullo.

En esa línea, y en relación a los incendios que llevan días asolando la península, recuerda que el problema no es solo el calor o la falta de lluvia. Isabel señala que hay otros factores que lo están empeorando todo.

"El monte está cada vez más cargado de vegetación, sin gestión, y muchas viviendas se han construido cerca del bosque sin medidas adecuadas de autoprotección", afirma con rotundidad.

Y es que el abandono del campo, la falta de limpieza en los bosques y la urbanización sin control están poniendo en riesgo a muchas zonas de España sin que nadie se de cuenta.

El humo del incendio en Campanillas. DGT

Por eso, insiste en que la gente tiene que estar informada y preparada. Si vives cerca del monte, es importante tener lista una mochila con lo básico: agua, documentos, linterna, algo de comida, cargador y medicamentos. "En caso de evacuación, cada minuto cuenta", recuerda.

Y si no se puede salir y hay que quedarse en casa por seguridad, protegerse del humo es clave. La experta recalca la importancia de cerrar puertas y ventanas, tapar rejillas con toallas húmedas y seguir siempre la información oficial.

Efectivos en el incendio forestal de Ibi. Consorcio Provincial de Bomberos Europa Press

No obstante, más allá de la emergencia, Isabel cree que la educación desde pequeños es fundamental: "Hoy en día muchos niños ya no tienen contacto con el entorno rural, y no conocen bien los riesgos del fuego".

Por eso le parecen tan útiles lugares como el Museo del Bombero Forestal en Madrid, donde se enseña de forma práctica cómo funcionan los incendios y cómo se combaten.

También destaca el valor de los bomberos voluntarios, especialmente en zonas rurales. "Conocen el terreno, colaboran estrechamente con los profesionales y son una parte fundamental del operativo de extinción, sobre todo en las primeras horas".

Eso sí, para poder ayudar con seguridad, necesitan formación, buen material y recursos suficientes.

Ahora la situación es clara. Los incendios han cambiado, y según indican los expertos, debemos cambiar también nuestra forma de enfrentarlos. Prepararse, conocer los riesgos y valorar el trabajo de quienes se enfrentan a las llamas es hoy más importante que nunca.