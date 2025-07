Una analista financiera, tajante sobre la vivienda: "Si no compras casa antes de los 40, lo vas a pagar muy caro"

A lo largo de los últimos tiempos, uno de los grandes problemas con los que se encuentran miles de españoles tiene que ver con las dificultades para poder acceder a la compra de una vivienda, pues el mercado ha llevado a un incremento desorbitado del precio del alquiler.

Invertir en un piso que se pueda asumir y huir de un alquiler que cada vez es más costoso y complicado, sobre todo en las grandes ciudades, puede ser la mejor opción, aunque no es sencillo por todo lo que ello supone, sobre todo en ciertas economías.

Para poder entender mejor esta situación, lo más recomendable es tener en cuenta lo que tienen que decir al respecto los expertos, y en este caso es la experta en finanzas y ahorro, Natalia de Santiago, la que ha hablado acerca del alquiler.

Lo ha hecho en el pódcast de Judith Tiral, que le ha preguntado acerca de si alquilar es tirar el dinero. La experta ha explicado su punto de vista con respecto a este panorama de la vivienda en España, al mismo tiempo que ha dado una serie de útiles consejos a tener en cuenta.

¿Es mejor alquilar o comprar?

Natalia de Santiago reconoce que esta es una pregunta que le hacen con mucha frecuencia, y tiene clara la respuesta. Niega que alquilar sea tirar el dinero, puesto que se trata de un "gasto noble", además de que "comprar no siempre es una buena inversión".

De esta forma, muestra una opinión contraria a todos aquellos expertos en finanzas que, desde hace meses, recalcan que, con el incremento del precio del alquiler y la baja de los tipos de interés, no son la mejor opción y es mejor optar por contratar una hipoteca y comprar una casa.

La experta en finanzas recalca que "comprar compensa sobre todo a largo plazo", ya que durante los primeros años en los que se paga el préstamo hipotecario se están amortizando los gastos de más los intereses de la hipoteca, pero en esos primeros años, "pagas más intereses de los que reduces la deuda".

Comprar casa renta a largo plazo

La experta cree que la compra de una vivienda se puede rentabilizar a largo plazo, puesto que, si se vende demasiado pronto el inmueble adquirido, no se consigue recuperar la inversión inicial. Explica que "si vendes tras 5 años, en una situación normal igual no has compensado los gastos".

En este sentido, asegura que, a corto plazo, para quienes se vayan a mudar o tener un hijo, y viven en una vivienda pequeña, ante la necesidad de más espacio, "puede compensar alquilar" en lugar de comprar, por lo que recalca que no se debe demonizar el alquiler.

Para Natalia de Santiago, decantarse por el arrendamiento "se pone muy crudo de cara a la jubilación", pero cuando se es más joven se tiene que maximizar la capacidad que cada uno tiene para poder generar ingresos.

Por ello, hace hincapié en que, hasta los 45 años, más o menos, se apostaría por el denominado learning potential, que es la capacidad que cada uno tiene para ganar dinero. Asegura que hay que pensar muy bien antes de tomar decisiones basadas en la compra de la vivienda.

No obstante, quiere dejar claro que "a partir de los 40 años, tener una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación", por lo que es el momento en el que verdaderamente se debe plantear la adquisición de una nueva vivienda.

La importancia del ahorro

Natalia de Santiago también ha respondido acerca de la preocupación de muchas personas que, con sus bajos salarios y teniendo que asumir gastos elevados, no son capaces de separar un dinero para ahorrar y poder disfrutar de un colchón financiero para afrontar imprevistos.

La experta considera que "vale la pena ahorrar 50 euros al mes", aunque es consciente de que no siempre se va a poder meter en la hucha esa cantidad, sobre todo en determinados meses en los que hay gastos inesperados o simplemente las necesidades suman más que los ingresos.

Sin embargo, destaca que se debe tratar de generar ese ahorro con lo que se pueda, aunque sea menos, ya que solo así se podrá ir adquiriendo el hábito y consiguiendo así alcanzar ese colchón financiero que es tan necesario tanto para el presente como para el futuro.

La clave radica en ser capaz de ajustarse al escenario de cada uno y su situación económica, partiendo de la base de que "cada paso que haces es bueno", y con solo empezar poco a poco, se irá consiguiendo adquirir ese hábito que pueda llevar a disfrutar de una mejor situación financiera.

En cualquier caso, Natalia de Santiago destaca que "hay que primar la flexibilidad" en la vida, puesto que esta puede dar muchas vueltas, sobre todo en una era actual en la que todo va tan rápido que se producen cambios de forma constante, muchos de ellos inesperados.

Ejemplificando con su caso en particular, la ingeniera y experta en finanzas asegura que uno de los errores que cometió ella fue "invertir mucho", lo que hizo que llegase a un momento en el que tenía poca liquidez, lo que le sirvió para poder aprender mejor cómo gestionar sus finanzas.

De esta manera, queda clara la necesidad de conseguir ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad mensual, y administrar el dinero de una manera inteligente para poder tener una mayor salud económica.