Una mujer contrata un fontanero para arreglar una fuga y la estafa: “Pagué 4.000 € y al final lo arregló mi marido”

Una de las profesiones clave para nuestro día a día es la fontanería. Ante cualquier avería en la ducha, grifo o tuberías, siempre están ahí para tratar de arreglarlo de la manera más eficiente.

Sin embargo, en muchos casos, estos aprovechan su conocimiento y puesto para estafar a sus clientes, cobrándoles por encima de su precio o incluso sin llegar a reparar nada.

Así ha sido el caso de María Ángeles Suja, una mujer que al descubrir una avería en su tubería, contactó a un fontanero sin esperar que le acabaría sacando 4.000 euros y luego no arreglaría nada.

Fontaneros estafadores

Hay una serie de profesiones de oficios técnicos o manuales especializados como fontaneros, electricistas, pintores o cerrajeros donde la confianza es un factor clave.

Al fin y al cabo, son desconocidos a los que se les permite acceder al hogar sin miramientos, se les asigna una reparación y se confía en que lo reparen de la mejor manera, a un precio justo y sin daños colaterales.

No obstante, en muchos casos esto puede llevar a estafas. Ya sea por personas que se hacen pasar por profesionales que vienen a revisar tu contador del gas o del agua, o en este caso por trabajadores que presumen ser profesionales pero luego su habilidad deja mucho que desear.

María Ángeles Suja es una mujer que acudió al plató de Y Ahora Sonsoles para contar su terrible situación. "El fontanero que tenía que arreglarle una simple tubería que perdía agua y goteaba, y te inundaba la parte baja de la casa, le cobró la friolera de 4.000 euros en menos de un mes. No solo no le arregló la tubería sino que hizo también otras chapuzas", aseguraba la reportera.

La mujer contó cómo vivió la situación: "Me dijo que había que arreglar diferentes cosas. Me fié de él porque me dijo un fontanero que él era un profesional, y entonces me empezó a sacar pegas y sacarme dinero. Todos los lunes me sacaba más dinero. Se justificaba diciendo que tenía que pagar al empleado que tenía que arreglar una cosa, tenía que traer materiales... Cada lunes me decía una cosa".

El desembolso continuó hasta alcanzar 4.000 euros. Además, ante el deseo de la mujer de pedir una factura con la que comprobar, el fontanero solo le daba largas. "Cuando le pedía una factura me decía que ya me la traía la semana la otra semana, y así no me trajo nunca una factura. No me la trajo. Es un robo y encima le llamé estafador, y me puso a parir. Me bloqueó en todos lados para que no le molestase", aseguró María Ángeles.

El fontanero le dejó un desastre en su baño y nunca llegó a reparar la avería. "Vino y dijo que era una tubería y me empezó a levantar el suelo, las paredes, todo el cuarto de baño. Me decía que ya estaba arreglado pero luego abría la ducha y empezaba a gotear. Se lo decía y me decía que iba a poner una masilla, otra cosa y al final no hizo nada. Me hacía pagar el cemento, las losetas...", manifestó la mujer.

Finalmente el trabajador nunca completó el trabajo y después de bloquear a María Ángeles de todos los canales, la mujer optó por dejarlo pasar. En su lugar su marido lo arregló mientras que no denunció para dejar de desembolsar dinero.