Gonzalo Bernardos revela su truco para invertir en bolsa sin riesgos: "Si te equivocas, no perderás ni un euro"

Comenzar a invertir en bolsa no es sencillo, sobre todo para quienes se enfrentan por primera vez a este tipo de inversiones. Las personas inexpertas tienen que buscar un buen asesoramiento, y nada mejor que conocer las recomendaciones de expertos como Gonzalo Bernardos.

El experto en finanzas ofrece continuamente sus consejos para que quienes tienen menos experiencia en este ámbito puedan gestionar sus finanzas personales e inversiones de la mejor manera posible. Además, habla del propio funcionamiento del sistema.

En esta ocasión se ha referido a sus métodos de inversión en bolsa e inmuebles, una forma a través de la que los más decididos podrán conseguir réditos con cierta facilidad, aunque es consciente de que invertir en bolsa puede ser una decisión compleja.

En el pódcast de Abanca, Gonzalo Bernardos ha desvelado una serie de recomendaciones prácticas y realistas enfocadas a todos aquellos que tratan de encontrar rentabilidad en un contexto económico cambiante.

El experto ha compartido sus estrategias para poder operar en los mercados bursátiles con mayor seguridad, en una era en la que cada vez más personas en España se deciden por esta forma de ganar dinero.

De hecho, según datos de la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV), cerca de 12 millones de españoles tienen algún tipo de inversión financiera, y de ellos, más de 4 millones invierten directamente en bolsa, ya sea a través de fondos cotizados (ETF) o acciones.

Gran parte de la democratización de este tipo de inversiones, en especial entre los jóvenes, tiene que ver con el fácil acceso a plataformas digitales y brókers online. De esta manera, son cada vez más quienes valoran el poder alcanzar la autonomía financiera.

El truco de Gonzalo Bernardos para invertir en bolsa sin riesgos

Gonzalo Bernardos considera que el mercado inmobiliario en España continúa siendo una buena inversión y se muestra optimista con respecto al precio de la vivienda. Sin embargo, cree que los precios continuarán al alza por la escasez de la oferta y la creciente demanda.

En lo que respecta a la inversión bursátil, ha explicado que existen dos opciones principales para invertir. La opción más común pasa por "correr detrás de los precios, es decir, comprar lo que ha subido", aunque considera que es arriesgado y más emocional que racional.

Este enfoque considera que no es el adecuado en estos casos, y por ello defiende el seguir una estrategia más basada en el análisis. Él apuesta por "comprar lo que considero barato o infravalorado", un sencillo truco con el que puede minimizar los riesgos.

No solo ayuda a que el riesgo sea menor que en el primer caso, sino que al mismo tiempo aumentan las posibilidades de obtener una rentabilidad sostenida a lo largo del tiempo, que debe ser uno de los objetivos principales.

En este sentido, destaca que, aunque una operación no ofrezca un rendimiento inmediato, a pesar de que pueda tratarse de un error porque no era el momento apropiado, no habrá problema porque se ha "comprado un buen activo".

En ese caso, lo único que sucederá es que "te has transformado en una inversión a largo plazo, pero no perderás el dinero". Este enfoque a largo plazo está basado en el valor intrínseco de las empresas y no en modas pasajeras ni tendencias del mercado, lo que considera un pilar básico de las inversiones exitosas.

Por lo tanto, para Gonzalo Bernardos es imprescindible que, independientemente de que se apueste por invertir en ladrillo o en la bolsa, se compre con criterio y pensando a largo plazo, sin dejarse llevar por la euforia ni el miedo.

¿Qué formas hay de invertir en bolsa?

Invertir en bolsa es un camino que se puede realizar tanto solo como con ayuda, aunque en todo caso resultan claves los conocimientos previos, el nivel de inversiones a alcanzar o el tiempo disponible, siendo factores que harán que pueda ser necesario delegar en un especialista.

Existen distintas formas de poder invertir en bolsa, siendo una de ellas a través de un gestor digital de inversiones, en lo que conocemos como un roboadvisor, una plataforma online que administra las inversiones de los clientes de forma automatizada.

Se trata de un servicio de asesoramiento y toma de decisiones que tiene en cuenta el perfil del inversor, sus objetivos y el horizonte temporal fijado. Ayudándose de los algoritmos y la IA, permiten crear carteras de inversión diversificadas y una asignación de activos adecuada.

Los roboadvisor son capaces de llevar a cabo ajustes automáticos de la inversión para poder mantener constantemente la asignación de activos deseada, además de poder automatizar determinadas decisiones como el depósito y la retirada de fondos.

Otra manera de invertir es a través de la gestión discrecional de carteras, donde un asesor financiero, gestor de carteras o entidad de crédito, toma decisiones de inversión bajo la autorización de su cliente.

Estos invierten en los activos más adecuados a las necesidades de cada cliente, según el nivel de rentabilidad a obtener, el riesgo a asumir y el horizonte temporal, todo ello tras definir el perfil inversor del cliente.

La última opción es que el inversor tome sus propias decisiones y tenga el control, para lo que tendrá que abrir una cuenta de valores con un intermediario y trasladar sus órdenes de compra o venta.

Hoy en día, las bolsas de valores no solo permiten comprar y vender acciones de empresas, ya que también se puede invertir en renta fija, divisas, materias primas, planes de pensiones, fondos de inversión, ETF, fondos garantizados y otros productos financieros.